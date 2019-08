Bassum wagt Open-Air-Operngala: Die Regenwolken weggesungen

Ovationen für die Klassische Philharmonie

+ © Ehlers Auch Solistin Agnieszka Sokolnicka überzeugte. © Ehlers

Bassum - Von Ruth Cordes. Bremen hat seinen „Sommer in Lesmona“ – und Bassum kann das auch. Das dachte sich Oliver Launer. Umsetzen kann man eine derart abenteuerliche Idee nur mit einem guten Netzwerk und mit Menschen, die „nicht nur reden, sondern anpacken“. So schildert es ein begeisterter Ulrich Semrau, Dirigent und Leiter der Klassischen Philharmonie NordWest, während des gelungenen Konzerts in der Freudenburg am Sonntagabend, bei dem erstklassige Musiker auftraten.