„Rechtzeitig zur Witwe erziehen“

WEDEHORN - Von Sabine Nölker. „Eine Vorsorgevollmacht gehört auf den Geburtstagstisch eines jeden 18-Jährigen“, war nur einer der Ratschläge, die Iris Flentje von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen rund 80 Landfrauen und ihren Förderern mit auf den Weg gab. „Denn bereits einen Tag später haben Sie keine Entscheidung mehr über Ihr Kind – auch nicht im Notfall.“ Der Landfrauenverein Bassum hatte zum Frühstück mit anschließendem Vortrag ins Gasthaus Ellinghausen eingeladen, bei dem Flentje über den Notfallordner informierte.

Die erste Herbstsveranstaltung der Landfrauen kam sehr gut an. Nach einem Frühstücksbüfett trat die sozioökonomische Beraterin der Landwirtschaftskammer in den Mittelpunkt. „Sorge in guten Zeiten für schlechte Zeiten vor“, dieses Zitat sei nicht von ihr, aber man sollte es sich zu Herzen nehmen. Flentje begleitet bei ihrer Arbeit unter anderem Generationsübergaben und ist systemischer Coach im Bereich Hofentwicklung. Während ihrer Tätigkeit habe sie schon oft erlebt, was passiert, wenn „derjenige, der sich auskennt“ durch plötzliche Krankheit, Unfall oder Tod ausfällt. Wo finde ich was? Wer ist befugt, Entscheidungen zu treffen und zu handeln? Wenn muss ich informieren? „Deshalb ist dieser Notfallordner für mich Erste Hilfe für die Angehörigen.“

Der Notfallordner der Landwirtschaftskammer ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Dort kann man unter anderem wichtige Adressen, Ansprechpartner, PIN's und Passwörter sowie Vollmachten eintragen. „Wichtig ist, dass wenn Sie eine Vorsorgevollmacht Privat ausstellen, Sie diese im Vorsorgeregister unter www.vorsorgeregister.de eintragen lassen.“

Flentje lockerte den Vortrag über ein eher düsteres Thema immer wieder mit lockeren Sprüchen und Anekdoten auf. Es sei nicht leicht, sich damit auseinanderzusetzen. „Sie lachen gemeinsam, deshalb dürfen sie auch mal zusammen weinen.“ Und man solle immer daran denken, wen man als Betreuer einträgt. „Was, wenn Sie gemeinsam mit ihrem Partner verunglücken?“ Darum solle man immer Ersatzbevollmächtigte angeben. „Aber reden Sie mit den möglichen Kandidaten, ob dieser auch gewillt ist, diese Verantwortung zu übernehmen.“

Noch immer herrscht Unsicherheit

Viele Zwischenfragen zeigten, dass immer noch Unsicherheit herrscht. So gab Flentje den Tipp, bei der Patientenverfügung darauf zu achten, dass dort immer von zwei unabhängigen Fachärzten die Rede ist und nicht von Ärzten allgemein. Außerdem sei diese alle zwei bis drei Jahre zu aktualisieren.

Doch in den Notfallordner gehört noch viel mehr. Zum Beispiel wichtige Familiendokumente. „Oder weiß Ihr Mann, wo Sie das Stammbuch liegen haben?“ Denn ohne Geburtsurkunde keine Sterbeurkunde. Auch das Testament und eine Aufstellung der Vermögensübersicht gehörten in diesen Ordner. Aufstellungen über Darlehen, Abos, Mitgliedschaften sowie über alle Arten von Versicherungen und last but not least Regelungen für den Todesfall. Flentje zitierte erneut: „Ich muss meine Frau rechtzeitig zur Witwe erziehen“, denn leider oblige auch heute noch die Regelung aller Geschäfte meist in den Händen der Männer. „Beide Partner müssen wissen, wo was ist und was zu beachten ist“, gab sie mit auf den Weg.

Einige Fragen gab es auch beim Thema Pflegeheim. Hier nahm Flentje zunächst anhand eines Rechenbeispiels einigen Anwesenden die Sorgen, dass die Kinder dafür aufkommen müssen. Zum Thema Erben und Pflegeheim gäbe es keine Patentlösung. „Jeder muss individuell für sich Entscheidungen treffen.“