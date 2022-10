Ratsgruppe „Gemeinsam für Bassum“ ist mehr als eine Zweckgemeinschaft

Von: Fabian Pieper

Teilen

Drei sind keiner zu viel: Zu dritt wollen sie was bewegen: (v.l.) Thomas Becker, Kodjovi Kougblenou und Maria Babic von der Bassumer Ratsgruppe Gemeinsam für Bassum. © Fabian Pieper

Zu dritt lässt sich mehr erreichen: Mit dieser Einstellung haben sich im Sommer die drei kommunalpolitischen Einzelkämpfer Maria Babic (Linke), Kodjovi Kougblenou (parteilos) und Thomas Becker (FDP) zur Gruppe „Gemeinsam für Bassum“ zusammengeschlossen. Auf diese Weise wollen sie direkteren Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Also eine bloße Zweckgemeinschaft? Mitnichten.

Bassum – Thomas Becker lacht, als er sich an die Anfänge der gemeinsamen Arbeit erinnert. „Ich wollte Kodjovi auch ansprechen“, sagt er, „aber ich war im Urlaub.“ Und deshalb war Maria Babic schneller. Sie habe Kougblenou „einfach mal gefragt“, denn aus der Vergangenheit weiß sie: „Es ist undankbar als Einzelkandidatin.“

Zu zweit etablierten sie im Anschluss an die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr die neue Ratsgruppe. „Ich dachte mir, dass die Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei größer sind als mit den anderen Parteien“, runzelt Babic die Stirn. Doch diese Bedenken zerstreuten sich schnell. Auf kommunaler Ebene sei die Parteizugehörigkeit nicht so wichtig, und gerade in sozialen Themenfeldern hätten beide eng beieinander gelegen.

Es brauch drei Personen um Sitze in Ausschüssen zu bekommen

Doch um stimmberechtigte Sitze in Ausschüssen zu erhalten, muss eine Fraktion oder Gruppe aus mindestens drei Personen bestehen. „Das Kommunalverfassungsgesetz benachteiligt alle, die kleiner als drei sind“, sagt Becker, der zudem zugibt: „Ich bin das Einzelkämpferdasein satt!“ Im Bassumer Reparatur-Café sei er mit Babic ins Plaudern gekommen. Dort sei die Idee entstanden, die Dreier-Gruppe vollzumachen.

Das hatte Auswirkungen auf die lokale Politik: So musste die Gruppe Rot-Grün in den Fachausschüssen und dem Verwaltungsausschuss jeweils einen Sitz an die Gruppe abgeben, die zuvor nur ein Grundmandat innehatte. Kougblenou ist damit stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Soziales und Familie sowie im Stadtentwicklungsausschuss. Becker darf im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen sowie im Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung mitbestimmen. Babic wird sich im Schulausschuss einbringen.

Unter Umständen das Zünglein an der Waage

Das sei bei Rot-Grün nicht besonders gut angekommen, erklärt Babic: „Die haben spärlich geguckt, weil sie Sitze abgeben mussten.“ Aber lächelnd fügt sie hinzu: „Dafür werden wir jetzt ernster genommen, weil wir unter Umständen auch das Zünglein an der Waage sein können.“

Das Verhältnis zu den anderen Akteuren sei jedoch ein gutes. „Ich habe noch niemanden kennengelernt“, sagt Thomas Becker lachend, „mit dem ich kein Bierchen trinken würde.“ Maria Babic ergänzt: „Es ist Lokalpolitik, da herrscht viel Einigkeit.“

Auch innerhalb der Gruppe. Kodjovi Kougblenou spricht von einer „tollen, kollegialen Atmosphäre“. Dennoch habe jeder sein eigenes Steckenpferd. Während Kougblenou den sozialen Zusammenhalt in Bassum vorantreiben möchte, liegen Babic Umweltbelange sehr am Herzen. Für Becker seien wirtschaftliche Themen besonders wichtig.

Es fehlt dem Trio an Geld

Regelmäßig treffe sich die Gruppe, um die für sie relevanten Themen zu besprechen. Allerdings fehle es dem Trio an Geld, um dafür einen Raum anzumieten. „Wir schauen uns noch um“, sagt Maria Babic, „denn nicht-öffentliche Themen können wir nicht im Café besprechen.“

Die Stimmung drückt das allerdings nicht, und Reibung sei ohnehin kaum zu erwarten, wie Thomas Becker erklärt: „Die meisten Sachen sind unstrittig.“ Er könne sich lediglich in Detailfragen der Haushaltsplanung Diskussionen vorstellen. Kougblenou erinnert sich daran, dass es bei einem geplanten Grundstücksverkauf mal zu Uneinigkeiten gekommen sei. Doch das seien Ausnahmen. „Wenn ich Geburtstag habe“, lacht Becker und zwinkert seinen beiden Mitstreitern freundlich zu, „lade ich euch zu mir nach Hause ein.“