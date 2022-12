Rat beschließt Haushalt 2023 – und einen Kreditbedarf in Millionenhöhe

Von: Marcel Prigge

Wie setzt sich der Haushalt 2023 zusammen? Kämmererin Anke Schulz (r., stehend) stellt ein letztes Mal die Zahlen vor, bevor die Ratsmitglieder abstimmen. © Marcel Prigge

Es ist ein Haushalt mit Herausforderungen: 2023 steht im Finanzplan in Bassum ein Kreditbedarf in Millionenhöhe an. Und auch in den kommenden Jahren soll es nicht besser werden.

Bassum – Normalerweise hat sie es noch einmal in sich – die letzte Ratssitzung vor dem neuen Jahr. Und auch dieses Mal ging es um Ausgaben in Millionenhöhe. Denn unter anderem stand der städtische Haushalt auf der Tagesordnung. Das Fazit: Eher unzufrieden und mit „Zähneknirschen“ stimmte die Mehrheit des Rats dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zu.

Haushalt 2023 in Bassum: Es müssen Kredite in Millionenhöhe aufgenommen werden

„Der Haushalt 2023 ist eine Herausforderung für uns alle. Für die, die ihn aufgestellt haben und für die, die ihn umsetzen müssen“, richtet sich Bürgermeister Christian Porsch am Donnerstagabend mit einer Rede an die Ratsmitglieder – und spricht damit den größten Kritikpunkt der Planungen an. Die Stadt muss neue Schulden aufnehmen.

Probleme bereitet der Stadt der Finanzplan. Im kommenden Jahr stehen Ausgaben in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro Einzahlungen in Höhe von gut zwei Millionen Euro gegenüber. Zur Finanzierung ist deshalb ein Investitionskredit in Höhe von 4,4 Millionen Euro veranschlagt. Auch in den darauffolgenden Jahren sind laut Investitionsplan Defizite zu verzeichnen. Der Kreditbedarf habe im Jahr 2024 eine Höhe von 2 100 000 Euro, 2025 sind es 5 200 000 Euro sowie 2026 rund 2 000 000 Euro.

„Unsicherheit ist die größte Herausforderung für den Haushalt 2023“, so Porsch weiter. In Zeiten von Corona, der Energiekrise, dem Klimawandel und der Flüchtlingsbewegung sei es schwieriger denn je, verlässliche Finanzprognosen zu treffen. Investitionsmaßnahmen aus diesem Jahr seien zudem liegen geblieben, die 2023 nachgeholt werden müssen. Und mit diesem Kurs könnte es auch weiter gehen. „Wir sollten uns auf das Machbare konzentrieren“, appelliert Porsch. „Wir müssen eine Überforderung von Ressourcen und Personal vermeiden. Manchmal ist weniger mehr.“

Sellenplan Teil des Haushalts 2023: 21 neue Mitarbeiter und höhere Personalkosten von 783100 Euro

Nicht überrascht von den trotzdem hohen Investitionszahlen der kommenden Jahre zeigte sich die CDU. „Das war ja nicht fremd, was sie vorgestellt haben“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Hagen Böhringer. Die Christdemokraten würden dem Haushalt zustimmen, da eine Deckung und Liquidität vorhanden sei. „Auch wenn das in diesem Jahr alles schwieriger klingt. Die Handlungsfähigkeit sehen wir als gegeben“ Auch dem Stellenplan, der die Kosten für die Kommune noch einmal steigert, hätten sie aus diesem Grund zugestimmt. Dieser erhöhe laut Vorlage die Vollzeitstellen um 21 neue Mitarbeiter. Entsprechend erhöhen sich auch die Personalkosten – um 783 100 auf jährlich rund 11,4 Millionen Euro. „Obwohl die Zahlen etwas anderes sprechen, sehen wir mit diesem Haushalt eine starke Verwaltung.“

Weniger zufrieden mit den Planungen zeigten sich die Sozialdemokraten. „Unser Haushalt ist in diesem Jahr weniger froh stimmend als in den Jahren zuvor“, sagte Fraktionsvorsitzender Dr. Christoph Lanzendörfer. Sein Appell: Das vorhandene Geld müsse so eingesetzt werden, dass es bei den Bassumern ankomme. Kommunalpolitik bedeute, sich um Dinge vor Ort zu kümmern.

Es sind Anträge, die schon Abgelehnt wurden: Rot-grüne Ratsgruppe mit Änderungsvorschlägen

Deshalb fordere die rot-grüne Ratsgruppe drei Ergänzungsmaßnahmen für die kommende Planung. So sollen 40 000 Euro für die Förderung von E-Mobilität und ebenso 40 000 Euro für die Bereitstellung und Umzäunung einer Hundefreilauffläche bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollen 10 000 Euro Planungskosten für die Planung einer Schwammstadt und der Zukunftsentwicklung hinsichtlich Grünflächen hinzukommen.

„Alle Anträge wurden mehrfach abgelehnt“, so Lanzendörfer weiter. Dennoch wolle die Ratsgruppe diese Forderungen ein weiteres Mal auf den Tisch bringen. „Um den Bürgern eine funktionsfähige Verwaltung liefern zu können“, werde die SPD dem Haushalt trotzdem so zustimmen. „Wir möchten aber dazu sagen, dass dieser Haushalt nicht unserer ist.“

Rückendeckung gab es vonseiten der Grünen. „Als grüner Teil der rot-grünen Gruppe finde ich es schwer, die richtigen Worte zu finden“, so Eike Sellmer. Es müssten Kompromisse gemacht werden, „die nicht unsere sind. Wir können gerade nicht viel richtig machen“, berichtet die Grüne und kritisiert die Ablehnung des Antrags der Schwammstadt-Planung. „Wir vermissen den Gestaltungswillen der anderen Fraktionen. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Es ist fünf Sekunden vor 12. Abwägend stimmen wir dem Haushalt in diesem Jahr aber trotzdem noch zähneknirschend zu.“

Unterschiedliche Meinungen zum Haushaltsplan:„Realistisch“ oder „gegen die Wand gefahren“

Nicht „euphorisch, sondern realistisch“ aufgestellt, sah der Bürger Block Bassum den geplanten Haushalt für das kommende Jahr. „Die fetten Jahre mit großen Überschussrücklagen sind wohl vorbei“, schätzt Vorsitzender Hermuth Straßburg die Finanzsituation ein. Auch deshalb werde der Bürger Block gegen die drei gestellten Änderungsanträge stimmen. Diese würden ein sehr begrenztes Klientel bedienen. „Insgesamt können wir aber auch ohne eine Faust in der Tasche dem vorgelegten Haushalt zustimmen.“

Thomas Becker (Gemeinsam für Bassum) konnte den „gemeinsamen Optimismus“ der Ratsmitglieder nicht teilen: „Mir graut es vor diesem Haushalt.“ Er habe das Gefühl, dass die Finanzen der Kommunen gegen die Wand gefahren werden. Alle Maßnahmen seien sicherlich begründet. „Aber die müssen auch auf Dauer aus unseren Mitteln bezahlt werden.“

Die letztlich zur Abstimmung gebrachten Änderungsanträge der rot-grünen Ratsgruppe konnten jeweils keine Mehrheit im Rat finden. Der Stellenplanung, die Teil des kommenden Haushalts ist, wurde mit 26 Stimmen dafür sowie zwei Enthaltungen zugestimmt. Auch der Haushalt selbst konnte mit 26 positiven Stimmen beschlossen werden.