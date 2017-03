„Rank und schlank“ beim Frauen-Frühstück

Nordwohlde - Von Berthold B. Kollschen. Sie bogen sich vor Lachen, klatschten frenetisch Beifall: 152 Frauen und vier Männer amüsierten sich beim Land-Frauen-Frühstück am Wochenende bei Lüdeke in Nordwohlde. Der Land-Frauenverein Freudenberg-Bassum hatte ein rund dreistündiges Programm vorbereitet.

Nachdem Gisela Buschmann als eine der beiden Vereinsvorsitzenden die Gäste begrüßt hatte, informierte sie kurz über das bevorstehende 70-jährige Jubiläum der Bassumer Land-Frauen. Der Verein wurde am 11. April 1947 gegründet, hat heute 520 aktive und 25 fördernde Mitglieder und will diesen Geburtstag am 26. August im Rahmen des Land-Frauen-Kultursommers und regionalen Gartenkultur-Musikfestivals an der Bassumer Freudenburg feiern. Dazu habe man das Moderne Orchester Syke gewinnen können, das sich sehr auf seinen ersten Auftritt unter dem Dach der Konzertmuschel freue, so Buschmann.

Dann gab die Vorsitzende die Bühne frei für die „Plattsnackers“ der Land-Frauen, eine Gruppe um die Vorsitzende Birgit Meyer-Borchers mit Marie Dopmann, Ingrid Meyer, Sonja Beuße und Christine Iburg. Unter der Regie von Brigitte Heineke boten sie den Sketch „Rank und schlank“. Bereits 2016 hatten sie mit „Blaubeerjoghurt statt Donnerwetter“ und „De Fohrstünn“ beim Land-Frauen-Früstück überzeugt. Mit „Schlank und rank“ setzten die Plattsnackers noch einen drauf. Die Damen nahmen sich selbst auf die Schippen, als es um radikales Abnehmen durch Joggen und Gymnastik ging, oder auch der massenhafte Konsum von Sekt, Chips, Kuchen und Schokoküssen.

Diggi, Siggi, Lotte, Lisbeth und Heidi – so die Namen der flotten Truppe in dem Stück – traten in viel zu engen Trikotagen auf. Außerdem zeigten sie mit eingenähten Polstern ihre „Fülligkeit“. Dagegen kämpften sie an. Mit passenden Gesten, mit überschwänglichem Bewegungs- und auch „Fressdrang“. Das Publikum war begeistert.

Mit bekannten Liedern, „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens und „Atemlos“ von Helene Fischer, motivierten die „Schauspielerinnen“ ihre Zuschauer auch zum Mitsingen und zum Mitklatschen.

Zauberer und Bauchredner Sönke Ruge aus Dörverden begeisterte ebenfalls mit seinen Puppen. Mit „Klothilde“ (eine sprechende Klobürste), mit dem neunjährigen Louie, der aus seiner Grundschulklasse erzählt, und mit Oma Lola, die sich als Bewohnerin des Altenheims in Dörverden trotz ihres hohen Alters stolz auf die schönsten Haare im Kreise ihrer Mitbewohner zeigte und sich als „Flotte Lola“ outete. Da flossen im Publikum Lachtränen.

Tränen der Rührung hingegen sah man anschließend bei Annegret Weseloh, die an diesem Tag Geburtstag hatte und mit dem Lied „Happy Birthday“ gefeiert wurde. Und Angela Temme trat am Ende dieses Vormittags spontan dem Land-Frauenverein bei.