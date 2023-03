Bassum räumt auf

Von: Gregor Hühne

Vorbildliche Schüler der OBS Bassum: Der beste Müll ist der, der gar nicht erst in der Landschaft landet. © Gregor Hühne

Stadt Bassum plant zusammen mit der AWG eine Sammel-Aktion vom 20. bis 26. März. Vor allem Kitas und Schulen sind eingeladen, mitzumachen.

Bassum – Leider wird es nicht das letzte Mal sein, dass die Stadt Bassum zum gemeinsamen Müllsammeln aufruft, hatte Bürgermeister Christian Porsch am Dienstag im Rathaus gesagt. Die Müllsammel-Aktion, die auch das Umweltbewusstsein stärken soll, ist vom 20. bis 26. März geplant.

Zum um fünften Mal können sich umweltbewusste Bassumer beim Bürgerservice im Rathaus mit dem nötigen Material ausrüsten: Müllbeutel, Handschuhe und eine Weste, zählt Petra Staar vom Bürgerservice auf. „Wenn die Sachen nicht mehr gebraucht werden, können sie beim Bürgerservice zurückgegeben werden“, sagt sie. Die Utensilien könnten die Sammler aber auch behalten, ergänzt Porsch. Der Bürgermeister ruft Vereine, Verbände und insbesondere Kitas und Schulen auf, an der Aktion teilzunehmen. Er selbst will mit seiner Ehefrau an einem Tag in der Aktionswoche mitlaufen, kündigt der Verwaltungschef an.

Müllbeutel, Handschuhe und Zange gibt es beim Bürgerservice

Im vergangenen Jahr sind Staar zufolge rund 400 Tüten plus Material an die Schulen ausgegeben worden. Die Laufstrecke können die Teilnehmer frei wählen, ergänzt Agenda-Beauftragte Reinhild Olma. „Jeder kann dort sammeln, wo er will oder wohnt.“ Das habe sich bewährt. Früher sei die Aktion nur an einem Tag angesetzt gewesen. Auch das habe sich mittlerweile geändert. Der gesammelte Müll kann während des Aktionszeitraums kostenfrei von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr sowie am Freitag und Samstag zwischen 8 und 13 Uhr am Baubetriebshof an der Siemensstraße 3 abgegeben werden.

Wenn der geschlossen ist, dann werde eine Tonne für den gesammelten Müll davor stehen. Rund zehn Kubikmeter seien im vergangenen Jahr zusammengekommen, erinnert sich Porsch.

Jeder kann dort sammeln, wo er wohnt oder sammeln möchte

„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt auch Lehrerin Anna-Lena Mohrdieck von der OBS Bassum. Das bedeute auch, mal Müll aufzuheben, der nicht von einem selbst stamme. „Wir haben so viele Mülleimer aufgestellt – eigentlich müssten wir kein Problem haben.“ Phasenweise sei die Verschmutzung durch Schüler an der Schule sehr schlimm. Erst vor zwei Wochen sei die Schließung des Schul-Kiosks angedroht worden. Das schaffe für den Moment Abhilfe, meint Mohrdieck.

Dabei ist der Stadt Bassum der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wichtig. Laut Porsch, der fast 25 Jahre bei der AWG tätig war, werden in der Stadt beispielsweise aus alten Plakaten Taschen hergestellt. Dennoch gebe es ein grundlegendes Problem mit Müll. „Wir sind im fünften Jahr und die Welt ist immer noch nicht gerettet. Das ist wohl ein langfristigeres Projekt.“