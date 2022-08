Es „Bassiert“ was!

Von: Anke Seidel

Teilen

Rätselhaftes Plakat: Was hat das zu bedeuten? Darüber wird zurzeit viel diskutiert . © Anke Seidel

Es sind rätselhafte Plakate, die zurzeit in Bassum für Gesprächsstoff sorgen. Wer hat sie aufgehängt und zu welchem Zweck?

Bassum – Die ausgelassene Fröhlichkeit der jungen Dame ist ansteckend, ja Lebensfreude pur. Aber die Erklärung auf dem Plakat mit diesem Foto erscheint mehr als rätselhaft: „Es Bassiert was!“, ist darauf zu lesen. Drei Worte, die gedanklich wie ein dickes rotes Fragezeichen wirken: Passiert da etwas? Aber was? Und warum bassiert es? Also in Bassum – oder wo?

Antworten, so signalisiert das Plakat, gibt es am 5. September. Bis dahin haben Betrachter der kargen, aber pfiffig präsentierten Botschaft also noch Zeit, über das rätselhafte Plakat nachzudenken. In Zeiten der medialen Informationsflut mit informellem Minimalismus zu arbeiten, ist außergewöhnlich – aber in dem Fall Strategie: Immer wieder erhalten Bürger diesen Impuls zum Nachdenken. Denn in regelmäßigen Abständen leuchten die rätselhaften Plakate in gut sichtbarer Höhe am Straßenrand – nicht nur in Bassum, sondern auch im traditionellen Umfeld dieser Stadt, also den umliegenden Orten.

Auf der Internetseite tickt eine Uhr

Wer aber ist der Schöpfer? Und was bezweckt er damit? Recherchen dieser Zeitung haben ergeben, dass die Aktion von kreativen Bassumer Köpfen unter dem Siegel der Stadt erarbeitet und umgesetzt worden ist. Sie haben auch eine Internet-Seite zu dieser Aktion entworfen. Auf www.hierbassiertwas.de tickt die Uhr: Noch soundsoviel Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Auflösung von „Es Bassiert was!“.

Das Logo der Europäischen Union und des Europäischen Sozialfonds signalisiert, dass auch öffentliche Förderung eine Rolle spielt – das bestätigt das Logo „Europa für Niedersachsen“.

Bei der Recherche in rätselhaften Fällen ist auch immer das Impressum eine gute Informationsquelle – und siehe da: Jetzt taucht das Logo der Stadt Bassum auf. Ziel und Inhalt der Kampagne werden aber auch dort nicht erläutert.

Fest steht: Die spartanische Botschaft sorgt für Gesprächsstoff unter den Bürgern – vor allem mit der neugierigen Frage: „Was soll in der Stadt passieren?“ Kreative Ideen werden von Spaziergängern diskutiert, genauso wie Wünsche für Innenstadtverbesserungen – und ganz persönliche nach dem Motto: „Wenn ich könnte, würde ich gerne mal...“

Impulsgeber sind die Plakate also in jedem Fall. Aber zu den Inhalten der Aktion gibt es bis zum 5. September keine öffentlichen Stellungnahmen. Punkt. Die Recherchen haben noch ergeben: 750 Plakate sind insgesamt gedruckt und verteilt worden.