Bassumer klagt erfolgreich gegen Benutzungspflicht von Geh- und Radweg

Am Damm

+ © Kreykenbohm Das Verwaltungsgericht hob die Benutzungspflicht des gemeinsamen Geh- und Radweges auf. Begründung waren unter anderem die unterschiedlichen Vorgaben. Auf der anderen Seite gibt es nur einen Schutzstreifen (Bild). © Kreykenbohm

Bassum - Von Horst Meyer und Frauke Albrecht. Ein Verkehrszeichen am gemeinsamen Geh- und Radweg an der Straße Am Damm sorgt für Ärger. Nach Sanierung der Landesstraße 776 in der Ortsdurchfahrt Bassum ordnete der Landkreis für den gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Harpstedt von der Einmündung Richterstraße bis zur Brücke über den Klosterbach eine Radwegebenutzungspflicht an. Dagegen hat der Bassumer Friedrich-Wilhelm Brand geklagt. Nach einer Ortsbegehung hob die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover diese Regelung auf.