Quik-Kräfte unterstützen Bassumer Kitas bei der Kinderbetreuung

Von: Fabian Pieper

Eine große Unterstützung sind Elvira Förster (l.) und Anja Passade. Sie helfen als Quik-Kräfte, also als Quereinsteiger in den Erzieher-Beruf, in den Kitas Kinderreich und Bramstedt. In Bassum gibt es insgesamt vier solcher Stellen. © Fabian Pieper

Dem Fachkräftemangel in den eigenen Kitas begegnet die Stadt Bassum unter anderem mit Quik-Kräften. Das sind Quereinsteiger in den Erzieher-Beruf.

Bassum – Kaum betreten Elvira Förster und Anja Passade den großen Spielplatz am Kindergarten Kinderreich in Bassum, hört man bereits das Geräusch sich nähernder Plastikräder, die über das Pflaster rollen. „Elli! Elli!“, ruft ein Junge auf einem Spielzeug-Traktor aufgeregt und fährt mit strahlender Miene auf Förster zu – fast so, als habe er dem Pressevertreter zeigen wollen, wie beliebt die Pädagogin bei Kindern ist.

Quik-Kräfte unterstützen Erzieher in Bassum

Wobei: Eigentlich sind Förster und Passade keine richtigen Pädagoginnen, zumindest keine gelernten. Sie sind sogenannte Quik-Kräfte, also Quereinsteigerinnen, die die Fachkräfte entlasten sollen.

Quik, das steht für „Qualität in Kindertagesstätten“, ist ein vom Bund auf den Weg gebrachtes Konzept, das in Bassum bereits seit ungefähr 15 Jahren Anwendung findet. Vier Quik-Stellen sind für Bassum vorgesehen, je eine für die Kitas Kinderreich und Weltentdecker in Bassum, für das Haus der kleinen Füße in Neubruchhausen und für die Kita in Bramstedt. Elvira Förster wird hauptsächlich im Kinderreich eingesetzt, Anja Passade in Bramstedt.

„Eine Quik-Kraft unterstützt die Erzieher“, fasst Förster kurz und knapp das Aufgabenfeld zusammen. Dabei haben Quik-Kräfte keine Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten oder Erzieher hinter sich, sie helfen als ungelernte Kräfte. Eine Unterstützung, die in Bassum dennoch gerne gesehen und wertgeschätzt wird. Das betont Anne-Kathrin Heinze, Leiterin der Kita Weltentdecker: „Wir sind sehr dankbar.“ Gerade vor dem Hintergrund der sich verändernden Erziehungskonzepte und gestiegenen Bedürfnissen von Eltern und Kindern. „Für uns war das echt ein Bonbon“, sagt die stellvertretende Kinderreich-Leiterin Iris Nielsen. „IST echt ein Bonbon“, korrigiert Heinze sie.

Crashkurs statt Ausbildung für Quik-Kräfte

Dabei halten sich Quik-Kräfte aus Dingen wie Elterngespräche oder dem Ausfüllen von Entwicklungsbögen raus. „Dadurch gehen wir sicher auch ein wenig entspannter in den Tag“, überlegt Passade und wirft Förster einen Blick zu. Die nickt. Es sei gut, ergänzt sie, „dass wir uns in dieser Zeit um die Kinder kümmern können“.

Um den Quik-Kräften dafür ein gewisses Rüstzeug an die Hand zu geben, das über die eigenen Erfahrungen zum Beispiel als Eltern hinausgeht, bietet die Volkshochschule Diepholz einen 170-stündigen Kurs an, Abschlussarbeit und mündliche Prüfung inklusive, erklärt Anja Passade. „Das war schon gut“, sagt sie, „dass wir das gemacht haben.“

Und die beiden lieben ihren Job. „Es passieren nur schöne Dinge“, sagt Passade und lacht. „Mir geht jeden Tag das Herz auf.“ Sie bezeichnet die Arbeit mit Kindern nicht als Beruf, sondern als Berufung.

Förderrichtlinie für Quik-Kräfte läuft im Sommer aus – aber Bassum hält an ihnen fest

Da drängt sich die Frage auf, weshalb die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte erst so spät – als Quik-Kraft arbeitet Passade seit knapp drei Jahren – in ihrem Traumberuf gelandet ist. Seinerzeit sei der heute 52-Jährigen auf dem Arbeitsamt gesagt worden, es gebe keine Stellen, erklärt sie. Heute komme eine Erzieher-Ausbildung für Passade nicht mehr infrage. Aufgrund ihres Alters wollen weder sie noch Elvira Förster, 58 Jahre alt, noch einmal die Schulbank drücken. Dennoch weiß Förster bereits jetzt: „Ich hoffe, dass ich bis zur Rente hierbleiben kann – und dass ich einen unbefristeten Vertrag bekomme.“

Die Möglichkeit dafür besteht seit Kurzem, obwohl die Förderrichtlinie für Quik-Kräfte im Sommer ausläuft. Zwar hat das Land Niedersachsen bereits signalisiert, eine neue Richtlinie auf den Weg zu bringen, doch wie die aussieht, das steht aktuell noch in den Sternen. Die unklare Situation vor Augen entschieden Bassums Stadtverwaltung und Politiker im Frühjahr, die vier Stellen im Zweifel aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren und sie zudem zu entfristen.

Viel Wertschätzung für Quik-Kräfte in Bassum

Das freut nicht nur die Quik-Kräfte und die Einrichtungen, in denen sie arbeiten. Auch Julia Mielke, im Rathaus als Fachbereichsleiterin unter anderem für Kitas verantwortlich, ist gut zufrieden. „Für uns und für die Kitas sind die Quik-Kräfte Gold wert“, sagt sie. Sie betont, dass die Entscheidung des Rates als Wertschätzung für die Arbeit verstanden werden darf und benutzt das Wort „Bereicherung“.

Und wenn man sieht, wie die Kinder auf Elvira Förster und Passade zustürmen, als sie den Kindergarten-Spielplatz betreten, drängt sich die Feststellung auf, dass die Kleinsten ihnen die vielleicht größte Wertschätzung entgegenbringen.