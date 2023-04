Anbau für die Grundschule Bramstedt

Von: Fabian Pieper

Die Grundschule Bramstedt wird bald erweitert. Es entsteht ein neuer Gebäudetrakt (links), der an den Bestand angebaut wird. © Grafik: Keese Ingenieure und Planer

Im Juni soll es mit dem Bau losgehen: Die Schule erhält vier weitere Klassenräume, vier Differenzierungsräume und einen offenen Bereich.

Bassum – „Andere Baustellen werden sich daran messen lassen müssen!“ Dörte Binder hat sich am Dienstagabend im Sitzungssaal des Bassumer Rathauses mit lobenden Worten nicht zurückgehalten. Grund dafür waren die Pläne für den Ausbau der Grundschule Bramstedt, die Ingenieur Oliver Keese zuvor der CDU-Frau und dem Rest des Schulausschusses der Stadt vorgestellt hatte.

Der Gast vom Wagenfelder Büro Keese Ingenieure und Planer hatte eine Powerpoint-Präsentation mitgebracht. Innerhalb einer guten halben Stunde zeichnete er den Anwesenden ein plastisches Bild dessen in den Kopf, was nach rund einjähriger Verzögerung ab diesem Sommer an und in der Grundschule entstehen soll. Profiteur ist neben der unter Raumnot leidenden Bildungseinrichtung auch der angrenzende Sportverein TSV Bramstedt.

Sportverein Bramstedt profitiert: Es gibt neue Umkleidekabinen und Sanitärräume

Zunächst das von außen Offensichtliche: Die Grundschule erhält im Nordwesten einen Anbau an das Bestandsgebäude. Damit schafft die Stadt als Bauherrin Platz für vier Klassenräume in den Ecken des Gebäudes. Dazwischen liegen vier zusätzliche Differenzierungsräume sowie ein offener Bereich in der Mitte. Im unteren Bereich entstehen Umkleidekabinen und Sanitärräume für den Sportverein. Die Treppe zwischen den Sportplätzen wird verlegt und während der Bauzeit durch ein Provisorium ersetzt. Die Rohbau-Arbeiten sollen noch in dieser Woche vergeben werden, damit am 15. Juni gebaut werden kann. Fertig sein soll der Anbau am 31. Mai 2024.

Einen Monat früher, also schon ab dem 15. Mai, beginnen Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten im Bestandsgebäude. Dort entsteht eine Übergangslösung für die Schule, die ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 mit zu erwartenden 108 neuen Schülern aus allen Nähten zu platzen droht. Beispielsweise soll der bisherige Musikraum der Schule dann bis zum Ende der Sommerferien umfunktioniert und als Klassenraum hergerichtet werden.

Schule Bramstedt platzt aus den Nähten: 108 neue Schüler für das kommende Jahr erwartet

Von innen dürften Bestand und Neubau nach dem Ende sämtlicher Bauarbeiten kaum voneinander zu unterscheiden sein. Optisch dominieren dann vor allem warme Holztöne und Böden in Sandfarben – oder wie Oliver Keese es formulierte: „Der Raum hält sich zurück, die Farbe kommt durch die Kinder.“ Das gilt auch für die Möbel, die zudem praktisch sein sollen: Im Gebäude verteilt sind dann „Lerninseln“ genannte Sitzgruppen zur Differenzierung sowie kleine Tribünen, laut Keese „inspiriert von Amphitheatern“.

So sieht es derzeit auf dem Gelände der Schule Bramstedt aus. Die Treppe zwischen den Sportplätzen muss im Zuge des geplanten Anbaus weichen und wird während der Bauzeit durch ein Provisorium ersetzt. © Robin Taskin

Die Pläne überzeugten das Gremium. Die Ausschussvorsitzende Eike Sellmer (Grüne) sprach von einer „eindrucksvollen Präsentation“. Bramstedts Ortsvorsteher Julian Zurmühlen (CDU) bezeichnete das Vorhaben als „großen Quantensprung“, das er sich „gut angucken“ könne. Und später äußerte sich auch noch Schulleiter Tobias Baron im Nebensatz sehr positiv; er lobte ein „innovatives und modernes Konzept von Schule“.

GS Mittelstraße: Hort zieht in die Alte Schmiede

Als nächsten Tagesordnungspunkt legte Fachbereichsleiterin Julia Mielke dem Ausschuss einen Sachstandsbericht über verschiedene Dinge vor. An der Grundschule Mittelstraße sei die Sanierung der Alten Schmiede soweit abgeschlossen, dass der Hort umziehen konnte und der gewonnene Raum von der Schule während der Sanierung der Räume dort genutzt werden könne. Aufgrund zukünftig erhöhter Schülerzahlen seien für die Grundschule Petermoor Mobilklassenräume beauftragt worden. Solche werden dafür an der Grundschule Nordwohlde zumindest im kommenden Jahr noch nicht benötigt.

Mielke informierte über die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren an den städtischen Grundschulen. Dort seien langfristig steigende Zahlen prognostiziert. Zudem erstelle die Stadt derzeit einen Grundschulleitfaden, der die Frage beantworten soll: Wie sieht Grundschule in den nächsten Jahren aus in Bassum?

Erster Stadtrat Karsten Bödeker hatte noch eine gute Nachricht: Der Verwaltungsausschuss der Stadt habe die Aufrechterhaltung der Stelle der Schulsozialarbeiterin genehmigt – eigentlich Aufgabe des Landes. Tobias Baron zeigte sich darüber begeistert, da Bassum damit ein „positives Gegenbeispiel“ zum von Mangel an Sonderpädagogen geprägten Rest Niedersachsens darstelle.