Die pure Verführung

La Finesse in der Bassumer Stiftskirche (v.l.): Anja Gerter, Birgit Förstner, Anna-Maria Barth und Monika Beck. - Foto: Voges

Bassum - Von Detlef Voges. Wer „La Finesse“ googelt, für den öffnen sich attraktive Fenster der puren Verführung. Dort heißt es über ein gleichnamiges Label, dass es für hochwertige sexy Dessous stehe, von kreativen Designern für Frauen kreiert, die ihre Weiblichkeit in Szene setzen wollen. Die Damen, die am Sonntag in der Stiftskirche Bassum auftraten, nennen sich auch „La Finesse“, haben aber nichts mit dem Label zu tun.

Was sie damit verbindet, ist aber auch pure Verführung. Musikalisch, das sollte der Fairness halber gesagt werden. Die vier Musikerinnen Anja Gerter (1. Geige), Birgit Förstner (Cello), Anna-Maria Barth (2. Geige) und Monika Beck (Viola) sind aber durchaus auch optisch auffallend, kann Anja Gerter doch auch auf andere Meriten verweisen, so als „Miss Baden“.

Die Macher des Bassumer Kulturforums hatten zu ihrem Neujahrskonzert einen außergewöhnlichen Abend versprochen – und damit nicht zu viel. In der gut besuchten Kirche nahm das Quartett das Publikum in furiosem Tempo mit auf eine Reise in die facettenreiche Musikwelt mit dem Schwerpunkt Film.

Dass die Damen das Publikum verzauberten und sich den Beifall verdienten, lag an den wunderbaren Melodien, die das Genre Film gebiert, mehr aber noch an der musikalischen Qualität der vier Streicherinnen. Die vier Musikerinnen verstehen ihr Handwerk, sind bestens aufeinander eingestimmt und haben in Birgit Förstner eine Arrangeurin, die die Musik perfekt auf die vier Streichinstrumente umgeschrieben hat. Wie überhaupt die Cellistin mit ihrem Instrument einen wichtigen Kontrapunkt zu den Violinen setzte.

Heraus kommt eine Ton-Schau, die in ihrer lockeren und leichten Art ungemein angenehm unterhält und einen erholsamen Rücklehneffekt hat. Dass die vier Damen dabei passend zum Programmtitel „La Finesse goes Hollywood“ der Show Raum gaben, tat der Unterhaltung keinen Abbruch.

Die Klassik streifte das Quartett nur kurz mit Griegs „Aus Holbergs Zeit“ und Vivaldis „Jahreszeiten“. Dann nahmen die Damen den Zug nach Hollywood und präsentierten Klassiker um Klassiker – charmant, gekonnt und temperamentvoll.

Ob „Somewhere over the Rainbow“ von Harold Arlen aus dem „Wizard of Oz“ oder Leroy Andersons „The Typewriter“ aus der „Ladenhüter“ bis hin zu Nino Rotas „Der Pate“, John Williams „Star Wars“, Hans Zimmers „Fluch der Karibik“ und Carlos Gardels Tango „Por una cabeza“ aus „Der Duft der Frauen“.

Da nicht nur Hollywood die Wiege guter Musik ist, spannte La Finesse den Bogen weiter und präsentierte ein spannendes James-Bond-Medley, darunter die Titelmusik von John Barry sowie McCartneys „Live and let die“ und Bonos „Goldeneye“. Wunderbar altmodisch kam Ron Goodwins Miss-Marple-Theme rüber, swingend der „Minor Swing“ von Django Reinhardt und Stephane Grapelli aus „Chocolate“, fast orchestral Doldingers Musik aus „Das Boot“.

Im Medley „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone zeigten die Damen pfeifend und mit jauchzender Säge auch choreographisches Geschick. Mit Coldplays „Viva la Vida“ demonstrierte das Quartett, dass es auch Pop kann.