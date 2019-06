„Prüfen Ausbau auch in den schwarzen Flecken“

Projektleiterin Claudia Pelzl von der Firma Nordischnet rät Betroffenen, Interesse zu bekunden

+ Das Breitband beschäftigt viele Bassumer. Foto: Nina Baucke

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Wo wohne ich? Bin ich weiß, schwarz oder weiß und unwirtschaftlich?“ Mit diesen Fragen beschäftigen sich derzeit viele Bassumer. Es scheint Irritationen darüber zu geben, wer von dem Breitbandausbau des Landkreises Diepholz profitiert und wer – vorerst – nicht. Das bestätigt Projektleiterin Claudia Pelzl von der Firma Nordischnet (Marke der GVG Glasfaser). Irritiert seien nicht etwa die Bewohner der weißen Flecken. Diese hatten schließlich eine Einladung zu den Infoveranstaltungen in den jeweiligen Ortsteilen erhalten und konnten dort ihre Fragen stellen, wir berichteten. Unsicherheit herrscht bei denjenigen, die zu den schwarzen Flecken zählen, also in Gebieten wohnen, in denen mindestens 30 MBit/s gegeben sind. Doch auch diese Bürger können von einem Ausbau profitieren, sagt Pelzl. Nämlich dann, wenn sie am geplanten Trassenverlauf liegen. Das seien etwa 500 Adressen. Oder wenn die Nachfrage der Kunden so groß ist, dass eine Wirtschaftlichkeitsquote von 60 Prozent erreicht wird.