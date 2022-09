Prüfarbeiten sorgen für Stau

Stau vor der Baustelle an der B51 in Bassum. © Pieper, Fabian

Und wieder staut sich der Verkehr in Bassum auf der B51. Was ist da los?

Bassum. Nanu, erst gab es vor wenigen Wochen die Freigabe und nun standen in den vergangenen Tagen die Autofahrer wieder auf der B 51 (Ortsumgehung Bassum) im Stau vor der Baustelle Trogbauwerk. Den Grund erläutert Lisa Hustedt von der Pressestelle der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg: „Wie bereits in einer Pressenotiz mitgeteilt, sind die Sanierungsarbeiten am Trogbauwerk an der B 51 vollständig abgeschlossen.

Die halbseitige Sperrung, die am Dienstag und Mittwoch noch einmal eingerichtet wurde, hängt nicht mit Bau-, sondern mit Prüfarbeiten zusammen. Konkret wurden die instandgesetzten Hauptteile des Bauwerks extern überprüft. Aufgrund der Enge im Trogbauwerk und der Tatsache, dass sich die Fahrbahn zusätzlich im Kurvenbereich befindet, hat sich die Behörde aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, für die Dauer der Überprüfung die halbseitige Sperrung noch einmal aufzubauen.“ Abhängig vom Ergebnis können Nacharbeiten möglich sein. Inwiefern diese sich auf den Verkehr auswirken, könne Hustedt erst sagen, wenn die Prüfungsunterlagen vorliegen.