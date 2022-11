Protest gegen „Saalveranstaltung“

Von: Anke Seidel

Mit Transparenten und Trillerpfeifen begleitete ein Dutzend Demonstranten eine AfD-Veranstaltung in Bassum-Osterbinde. Auch die Polizei war vor Ort. © Anke Seidel

Trillerpfeifen und Fahnen zum Protest: Mit einer Demonstration begleiteten Gegner den Polit-Abend der AfD, der mit einem Bufett verbunden war.

Bassum. Protest gegen eine AfD-Veranstaltung in Bassum-Osterbinde: Ein Dutzend Demonstranten schwenkte am Donnerstag Fahnen, begleitete Teilnehmer mit Pfiffen und skandierte Anti-AfD-Parolen. Nur in einem Fall kam es zu einem heftigen Wortgefecht. Die Polizei – ebenfalls vor Ort – musste aber nicht eingreifen.

Für einige war es eine Überraschung, dass der Osterbinder Gastwirt Martin Freye der AfD ein Forum gab. „Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, das abzulehnen“, sagt er. Aber die Zeiten, in denen sich Gastwirte das leisten konnten, seien vorbei.

Wirtschaftliche Ausnahmesituation

Hintergrund: Noch immer befindet sich die Branche in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation. In zwei Corona-Jahren waren ungezählte Veranstaltungen und Einnahmen weggebrochen, Gastronomen gerieten in existenzielle Not. Corona scheint überwunden – doch nun plagen andere Probleme die Branche. Wie die Inflation, durch die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. „Auch die Preise für Getränke sind stark gestiegen“, blickt Martin Freye auf den Einkauf. Dann seien da noch die förmlich explodierenden Energiepreise zu zahlen.

Wahlkampfhelfer erwartet

Der Gastronom lässt keinen Zweifel: Unter diesen Bedingungen sei es eine rein wirtschaftliche Entscheidung gewesen: „Das hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun!“ Allerdings war Martin Freye bei der AfD-Veranstaltung von anderen Voraussetzungen ausgegangen: „Mir hat man mitgeteilt, dass es um eine Veranstaltung für die Helfer im Landtagswahlkampf geht und dass man ihnen mit Essen und Getränken danken will.“

In den sozialen Netzwerken kursierte jedoch ein Plakat, auf dem die AfD Diepholz für eine „Saalveranstaltung“ mit Buffet unter dem Titel „Unser Land zuerst!“ warb. Ein Veranstaltungsort war nicht angegeben, er sollte ganz offensichtlich geheim bleiben.

Zwei Referenten kündigte die AfD an. Zum einen Hannes Gnauck, Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation in Deutschland. Der 31-jährige Zeitsoldat war 2021 in den Bundestag gewählt worden und vertritt die AfD im Verteidigungsausschuss. Das hatte Schlagzeilen gemacht. Wie der Spiegel berichtete, hatte der Militärische Abschirmdienst (MAD) Gnauck als Extremisten eingestuft, weil er offen gegen Asylbewerber und Ausländer gehetzt habe. Gnauck hatte angekündigt, sich juristisch gegen diese Einstufung wehren zu wollen. Zweiter Referent war der 54-jährige Dietmar Friedhoff. Er ist Sprecher der AfD Niedersachsengruppe im Bundestag und entwicklungspolitischer Sprecher der AfD.

„Der Saal war voll“

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte der AfD-Kreisvorsitzende Andreas Iloff: „Der Saal war voll.“ Statt erwarteter 50 Gäste seien es 65 gewesen. „Erfreulich war der hohe Anteil interessierter Bürger und vor allem junger Leute.“