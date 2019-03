Problemlöser, Tüftler, Nothelfer

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Kim Jambor klingelt. „Firma Carl Cordes“, meldet er sich über die Gegensprechanlage, und die Tür brummt. Bewaffnet mit einem Werkzeugkoffer und einem Karton, in dem sich ein Teil für den Anschluss einer Spüle befindet, steigt der Installateur in den Fahrstuhl. Oben wartet bereits die Kundin an der Tür. Vor Kurzem hat Jambor in ihrer Küche die Spüle angeschlossen und beim Testlauf gemerkt: Es leckt. Ein Teil des Anschlusses hat einen Herstellerfehler, und er muss es nun austauschen. Da der Hersteller dieses Teil erst mal liefern musste, ging das nicht sofort.

Gut gelaunt grüßt er die Frau und öffnet seinen Koffer. „Hat denn sonst alles geklappt?“ Die Bremerin nickt. Bis auf das Tropfen des Anschlusses. Wie so etwas denn sein könne, fragt sie. Und ob der Hersteller seine Produkte nicht kontrolliere. Der 40-Jährige beantwortet ihre Fragen geduldig, plaudert und scherzt mit ihr, während er dem Anschluss mit sicheren Griffen zu Leibe rückt. Man merkt: Kim Jambor macht seine Arbeit gern. „Ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen“, sagt er.

Mit 15 Jahren absolvierte er ein Praktikum bei einem Betrieb in Weyhe. „Ich wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ich nach der Schule machen sollte. Da sagte ein Freund, der bereits in dem Betrieb lernte: Komm doch mal zu uns, das macht Spaß.“

Jambor kam für zwei Wochen – und war sofort begeistert. „Was mich gefesselt hat, war die Vielseitigkeit des Berufs. Man tauscht Heizungen aus und repariert sie. Früher haben wir auch noch Zinkarbeiten gemacht, wie Dachrinnen reparieren. Das lernen die Auszubildenden heute gar nicht mehr.“

Jambor lernte Gas-Wasser-Installateur. Dazu gab es noch den Beruf des Heizungsbauers. Beide werden heute unter dem Beruf Anlagemechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik zusammengefasst. Und dieser ist bei jungen Leuten nicht sonderlich beliebt – wie so viele Handwerksberufe. Für den Ausbildungsbeginn im vergangenen Herbst lag die Zahl der Bewerber für den Beruf „Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik“ mit 883 deutlich unter der der angeboten Stellen mit 1 366, schreibt die Agentur für Arbeit. Auch der Betrieb von Jambor, der sowohl in Bassum als auch in Weyhe ansässig ist, sucht.

Der 40-Jährige versteht das Desinteresse nicht. „Es ist so ein toller, abwechslungsreicher Beruf. Man sieht jeden Tag neue Gesichter und erlebt die verschiedensten Situationen. Mal kommt man in eine Wohnung mit lauter Katzen, mal steht man fünf Hunden gegenüber. Auch wenn die Arbeit im Grunde dieselbe ist, ist kein Auftrag wie der andere. Und was in der Theorie funktionieren soll, klappt in der Praxis nicht immer.“ Jambor schmunzelt. „Da muss man dann schnell umdenken und kreativ sein.“ Aus diesem Grund sei vor allem wichtig, dass man „Lust auf den Job“ habe. „Die Schulleistung ist zweitrangig.“

Zudem sei die Arbeit schon lange nicht mehr so hart wie früher, als die Installateure schwere Heizkörper schleppen mussten, und man könne sich zum Techniker oder Meister weiterbilden lassen oder auch studieren.

Installateure seien oft Problemlöser, meint Jambor. Das heißt, der Kunde ruft an, weil „da was gluckert“ oder „komisch riecht“ . Mit dieser Beschreibung geht es dann in die Wohnung, und Jambor und seine Kollegen müssen herausfinden, was da nicht stimmt. Mal ist das schnell geklärt. Mal tüfteln sie wochenlang und müssen richtige Detektivarbeit leisten. „Bei einer Familie leckte der Anschluss der Badewanne – aber nur, wenn der Vater sie genutzt hatte. Wir fanden dann heraus, dass es daran lag, dass der Vater nach dem Bad immer in der Wanne sitzen blieb, während das Wasser ablief. Das geriet dadurch so in Bewegung, dass es für die Leitung zuviel war.“ Jambor lacht. Entsprechend stolz sei man, wenn solch ein schwieriger Fall gelöst ist – und die Kunden glücklich sind.

Manchmal sei der Installateur aber auch buchstäblich ein Retter in der Not. Der 40-Jährige erinnert sich an seinen schönsten Einsatz, bei dem er um 2 Uhr nachts zu einer Familie gerufen wurde, deren Heizung defekt war. „Draußen lag Schnee, es war bitterkalt in der Wohnung, das Paar kam gerade von einer Feier und hatte ein kleines Baby dabei. Das Problem war schnell behoben, und ich bin mit einem ganz tollen Gefühl nach Hause gefahren, weil ich wusste: Jetzt muss keiner mehr frieren.“

Inzwischen hat Jambor das Anschlussteil ausgetauscht und lässt Wasser in die Spüle laufen, um zu testen, ob alles dicht ist. Und tatsächlich tropft diesmal nichts. Jambor packt seine Sachen zusammen und die Kundin reicht ihm erleichtert die Hand. „Ich habe auch mal eine Weile in einem Betrieb gearbeitet, wo Kunststoffteile hergestellt wurden. Dort bekam ich doppelt so viel Gehalt“, sagt der Barrier. „Aber da habe ich jeden Tag das Gleiche gemacht. Das geht bei mir nicht. Ich muss unter Menschen und unterwegs sein. Also habe ich lieber auf das Geld verzichtet und bin wieder Installateur geworden.“