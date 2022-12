Premiere in der Bassumer Innenstadt: Modehaus Maas baut Eisbahn auf

Von: Marten Vorwerk

Ab auf die Eisbahn: Christian Porsch (v.l.), Michael Maas und Maik Bandorski haben das erste Bassumer Eisvergnügen auf die Beine gestellt. © Marten Vorwerk

Ab heute beginnt der Aufbau: Zum ersten Mal wird vor dem Modehaus Maas in Bassum eine Eisbahn stehen. Vom 27. Dezember bis zum 8. Januar können Wintersportfans beim ersten Bassumer Eisvergnügen täglich von 11 bis 18 Uhr Schlittschuh laufen.

Bassum – Darüber informierten der Ideengeber Michael Maas, Geschäftsführer des Modehauses, sowie die Unterstützer Bürgermeister Christian Porsch und der Erste Vorsitzende der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum (Wir), Maik Bandorski.

„Ich habe vor zwei Jahren überlegt, was man im Winter so machen kann. Dann kam die Idee der Eisbahn, weil das etwas für jüngere, aber auch für ältere Menschen ist“, erzählt Michael Maas. Damals kam Corona dazwischen. Jetzt ist der Weg frei. Auf dem gesamten Parkplatz vor Maas können ab heute Abend keine Autos mehr parken. Neben der Eisbahn können die Besucher an den Hütten, die zusätzlich aufgebaut werden, Glühwein, Punsch und heiße Schokolade trinken. Zu essen gibt es unter anderem Waffeln, Crêpes, Bratwurst, Pommes und Champignons. Die Straße vor dem Modehaus wird nicht gesperrt. Silvester und Neujahr bleibt die Eisbahn geschlossen.

Organisatoren haben Zeitraum bewusst gewählt

„Wir haben den Zeitraum bewusst gewählt, da viele Leute Urlaub und Kinder Ferien haben“, sagt Maas. Zu den Highlights gehören am Samstag, 7. Januar, die Eis-Disco mit Live-DJ von 18 bis 22 Uhr und der verkaufsoffene Sonntag (13 bis 18 Uhr) am Tag darauf. Am 6. Januar steht das Eisstockschießen an. Dafür kann man sich nicht mehr anmelden, da das Event ausverkauft ist.

Die Eisbahn besteht nicht aus echtem Eis. „Wir werden eine Kunststoffeisbahn aufbauen. Das ist ressourcensparend“, erzählt Maas. Bürgermeister Porsch ergänzt: „Wenn das eine reine Eisbahn gewesen wäre – das war auch kurz eine Überlegung – hätten wir das nicht gemacht. Der Stromverbrauch wäre zu hoch gewesen.“

Eintrittsgelder werden einem guten Zweck gespendet

Auf 15 mal 10 Metern können sich die Menschen ab dem 27. Dezember austoben. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 50 Cent. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Schlittschuhe können für drei Euro (plus zehn Euro Pfand) ausgeliehen werden. Jeder kann seine eigenen Schlittschuhe mitbringen.

„Wir freuen uns da auf ein tolles Event. In der Innenstadt ist das eine Premiere“, weiß Porsch.

In Bassum habe es bisher eine Eisbahn in der Halle des Nordwestdeutschen Schützenbundes und am Festplatz am Bahnhof gegeben, erinnert er sich.

Die Stadt, die Wir und das Modehaus Maas arbeiteten laut Michael Maas „sehr gut zusammen. Die Planung verlief reibungslos“. Laut dem Wir-Vorstandsvorsitzenden Maik Bandorski lag der Hauptteil der Planung „bei Maas genau in den richtigen Händen“.