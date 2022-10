Gastronomen in Bassum und Twistringen beklagen Preissteigerungen von 100 bis 200 Prozent

Weihnachtsfeier waren früher üblich. Derzeit ist die Nachfrage eher verhalten. Zudem bereiten steigende Lebensmittelpreise den Gastwirten Kopfzerbrechen © dpa

Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie sowie die Zurückhaltung der Kunden machen den Gastwirten in Bassum und Twistringen zu schaffen. Gleichwohl wollen die auf die Einführung einer Energiepauschale verzichten, wie eine Umfrage der Kreiszeitung ergab. Allerdings müssen die Gastronomen ihre Preise anpassen.

Bassum/Twistringen – In Folge gestiegener Kosten führen erste Restaurants und Hotels in Niedersachsen eine sogenannte Energiepauschale für Gäste ein. Damit soll ein Teil der Mehrkosten weitergegeben werden, heißt es seitens der Betreiber. Was halten hiesige Gastwirte davon?

„Gar nichts“, nimmt Elke Buchholz vom Landgasthaus Stöver-Buchholz in Groß Henstedt Stellung. „Das wäre wie Eintritt nehmen. Das werde ich nicht machen. Ich weiß, dass das einige bereits tun. Ich finde das aber schwierig.“

Nächste Woche sei Vorstandssitzung im Dehoga-Verband. Da würde das Thema auf der Tagesordnung stehen. Buchholz fürchtet, eine solche Zahlung dem Gast nicht vermitteln zu können.

Derzeit steht die Gastronomie vor riesigen Herausforderungen. „Die Energiekosten sind Wahnsinn“, sagt sie. Ihr seien die langfristigen Verträge gekündigt worden. Daher musste sie in die Grundversorgung wechseln. „Die Preisvorstellungen sind unglaublich“, sagt Buchholz. Das Team würde schon versuchen, Strom und Gas zu sparen. „Aber wenn Gäste da sind, muss die Lüftung laufen“, sagt Buchholz. „Nützt ja nichts. Der Betrieb muss weitergehen.“

„Reserven sind längst aufgebraucht“

Zusätzlich bereiten ihr die steigenden Lebensmittelpreise Kopfzerbrechen. „Vieles ist gar nicht zu bekommen oder extrem teuer.“ Als Beispiel nennt sie Gans und Ente – die Klassiker in der Herbst- und Vorweihnachtszeit.

Es ist das dritte Krisenjahr, das die Gastwirte durchstehen müssen. „Die Reserven, die mal da waren, sind längst aufgebraucht“, so Buchholz. Nun setzt sie ihre Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft. „Aber ich merke jetzt schon, dass es weniger Anmeldungen gibt. Die Leute warten ab.“ Es gebe kaum Anfragen für Weihnachtsfeiern. Die ganz großen Feiern seien ohnehin selten geworden. Wenn gefeiert werde, „dann bewegen wir uns zwischen 20 und 30 Personen“. Buchholz' große Sorge: „Wenn jetzt wieder Maskenpflicht kommt, bricht alles ein.“

Zurückhaltung spürt auch Martin Freye vom Gasthaus Freye in Osterbinde. „Ich habe noch nie so einen schlechten Oktober gehabt wie dieses Jahr.“

Die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern und auch Kohltouren sei verhaltener als früher. Zwar gebe es erste Buchungen, auch schon Hochzeitsanfragen für nächstes Jahr, aber weit unter dem üblichen Niveau. „Letztes Jahr sind einige Veranstaltungen kurzfristig abgesagt worden wegen der Auflagen. Die Leute warten ab, was kommt“, sagt Freye.

Preise anpassen statt Energiepauschale

Von einer Energiepauschale hält er nichts. Wohl aber hat er seine Preise anpassen müssen, die Saalmiete heraufgesetzt. „Energie- und Lebensmittelpreise steigen ins Unermessliche“, sagt Freye. Allein die Lebensmittelpreise hätten um 100 bis 200 Prozent zugelegt. „Zudem ist nicht alles zu bekommen.“

Noch hat Freye langfristige Verträge mit dem Energieversorger. Wenn die gekündigt würden, „dann kann ich es gleich lassen. Nur um Geld zu tauschen, das macht keinen Sinn“. Die Corona-Zeit habe schon eine Menge Kraft und Geld gekostet. Nun sei die nächste Krise da. Martin Freye gibt unumwunden zu: „Wenn sich jemand finden würde, der den Betrieb übernehmen will, ich würde sofort verkaufen.“

Andree Meyer vom Gasthaus zur Post in Neubruchhausen winkt beim Wort Energiepauschale ab. „Da wäre der Ärger vorprogrammiert“, sagt er. Auch steuerlich ergebe eine solche Pauschale überhaupt keinen Sinn. Denn diese müsse mit 19 Prozent Mehrwertsteuer versteuert werden, wobei eine Preisanpassung bei den Speisen nur mit sieben Prozent zu Buche schlage. Meyer habe bereits seine Preise angepasst. „Das müssen wir auch in Zukunft tun.“ Ebenso wie seine Kollegen stellt auch er eine etwas verhaltene Nachfrage fest. „Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kohlfahrer kommen.“ Er rechnet mit kurzfristigen Buchungen.

„Kunden sind immer für uns da gewesen“

Im Übrigen hofft Meyer, dass die Medien „endlich aufhören, Angst zu schüren“. Alles werde derzeit schlimm geredet. Er glaubt nicht daran, dass es zu einer Preisexplosion kommen werde. „Das kann die Regierung gar nicht zulassen. Dann wäre unsere gesamte Wirtschaft am Boden.“ Meyer rechnet in einem solchen Fall mit einer Art Rettungsschirm.

Für das Restaurant Korfu in Twistringen sind die Energiekosten laut Inhaber Janni Iqbal um mehrere Hundert Euro pro Monat in die Höhe geschossen. Von einer Energiepauschale für die Gäste hält er dennoch nichts. „Die Kunden sind immer für uns da gewesen“, sagt er. Während der schwierigen Pandemie-Zeit hätten sie die Gastronomie zum Beispiel durch den Kauf von Gutscheinen stark unterstützt. Damals hatte die Stadt Twistringen zusammen mit der Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen dazu aufgerufen, den von Lockdowns und coronabedingt wegbrechenden Weihnachtsfeiern geplagten Restaurants und Cafés auf diese Art zu helfen.

„Ich bin sehr zufrieden in Twistringen und habe tolle Gäste“, sagt Iqbal – genau deswegen will er von ihnen keine Energiepauschale verlangen.

Im Hotel Zur Börse an der Bahnhofstraße gibt es so etwas nicht. „Im Moment sind wir noch nicht so krisengeschüttelt, weil wir eine Preisbindung haben“, so Wirtin Beate Gehrken. Die Abschläge hätten sich dadurch bisher nicht erhöht. „Wir merken aber auch, dass die Preise für Lebensmittel teurer werden.“