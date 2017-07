Da prallen Welten aufeinander

„Männer WG“ mit Hamburger Aelita-Theater beleuchtet Vorurteile und sorgt für Lachsalven im Publikum

+ Fast zwei Stunden dauerte die Komödie um die Männer-WG aus Hamburg. - Foto: Bokelmann

Bassum - Von Anika Bokelmann. Am Anfang noch einsam, mit Marotten und Charaktereigenschaften allein, prallen in der „Männer WG“ schon bald Welten aufeinander. Ein Lachmuskeltraining mit der Story von Sabine Nehmzow und Hendrik Wokittel boten die Amateurschauspieler des Hamburger Aelita-Theaters am Samstagnachmittag in der Kulturbühne Bassum.