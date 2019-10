Polizeikontrolle beschert Fahrradwerkstatt Arbeit

Khaldown Al Dakhi kann stolz auf sich sein. Sein Fahrrad erhielt bei der Kontrolle durch die Polizei auf Anhieb die Prüfplakette. Es war alles dran, was für die Verkehrssicherheit erforderlich ist: Beleuchtung, Bremsen, Reflektoren und Klingel. Und es funktionierte alles einwandfrei. Somit konnte der Zehnjährige die gelbe Plakette in Empfang nehmen und auf sein Schutzblech kleben.

Bassum - Das ging längst nicht allen Schülern so, als die Polizei kurz vor den Herbstferien Fahrräder an Bassumer Schulen kontrollierte. Viele Drahtesel fielen wegen fehlender Beleuchtung oder mangelhafter Bremsen durch.

Entsprechend groß war kurz danach der Andrang in der Bassumer Fahrradwerkstatt der Initiative Willkommen in Bassum (WIB). „Es standen plötzlich 15 bis 20 Schüler vor der Tür“, berichtet Stefan Seltmann, der ehrenamtlich in der Werkstatt arbeitet. Gezählt habe er sie nicht, die meisten mussten er und sein Kollege Pit Rodenburg sowieso wieder nach Hause schicken. „Das war einfach nicht zu schaffen.“ Es fehlte außerdem an Glühbirnen und weiteren Ersatzteilen. Diese hat Seltmann inzwischen in größeren Mengen eingekauft, um möglichst alle Fahrräder reparieren zu können. Was ihm und Rodenburg jetzt noch fehlen, sind weitere helfende Hände. Die zwei sind die letzten „Schrauber“ der Fahrradwerkstatt.

„Weitere Ehrenamtliche mit handwerklichem Geschick sind uns überaus willkommen“, startet Seltmann einen Aufruf. Am vergangenen Öffnungstag blieb der erwartete Andrang allerdings aus. Ob das am Brückentag lag oder am schlechten Wetter, konnte Stefan Seltmann nicht beurteilen. „Die Kinder werden aber nach den Ferien wiederkommen, da bin ich mir sicher. Die Polizei hat Nachkontrollen angedroht“, sagt er.

In der Fahrradwerkstatt können sich alle Tafelkunden kostenlos bei der Reparatur ihrer Räder helfen lassen oder auch das bereitgestellte Werkzeug benutzen, um selber zu schrauben. Mit ihrem Berechtigungsschein können sie sich dort außerdem für wenig Geld gebrauchte Fahrräder kaufen.

Die Werkstatt hat jeden Freitag (außer in den Ferien) von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Fahrradausgabe ist von 16 bis 17 Uhr.