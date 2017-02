Polizeihubschrauber über Syke: Mann aus Klinik vermisst

Bassum/Syke - Ein Polizeihubschrauber sorgte am Samstagabend in Syke für Aufregung. Auf Facebook fragten sich mehrere Nutzer, was da los sei. Die Polizei erklärte am Sonntag, dass ein Mann gesucht worden ist.

Inzwischen ist der 20 Jahre alte Twistringer wieder aufgetaucht, so die Polizei. Er ist in Behandlung in der Klinik in Bassum und wurde von dort seit etwa 20 Uhr vermisst. Die Polizei leitete sofort eine intensive Suche ein.

Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der über Bassum und Syke kreiste. Die Polizei fand den Mann am Sonntagmorgen an einem Waldrand in Bramstedt. Er war alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs. Anschließend wurde der Twistringer wieder in das Krankenhaus in Bassum gebracht.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa