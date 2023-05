Polizei ermittelt gegen GAR: Verdacht der Bodenverunreinigung

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Auf dem Betriebsgelände der GAR hat die Polizei am Mittwoch Arbeiten gestoppt. Es sollen Proben entnommen und untersucht werden. © Archiv Kreiszeitung

Ein Mitarbeiter soll Löschwasser in einer Grube entsorgt haben. Die Polizei stoppt die Arbeiten und informiert die Staatsanwaltschaft.

Bassum – Hat da etwa schon wieder „ein Mitarbeiter Scheiße gebaut“? In den vergangenen Monaten ist es ruhig gewesen um das Entsorgungsunternehmen GAR (Gesellschaft für Abfall und Recycling) in Kätingen. Doch nun gerät die Firma wieder in die Schlagzeilen beziehungsweise in den Fokus der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, wurde die Polizei am Mittwoch darüber informiert, dass ein Entsorgungsunternehmen Wasser aus einem Löschteich pumpen, in ein Güllefass füllen, mit dem Trecker auf ein benachbartes Grundstück fahren und es dort in eine Grube (50 mal 50 Meter) kippen soll.

Unabhängiges Institut soll Proben nehmen

Wie Polizeipressesprecher Thomas Gissing auf Anfrage mitteilt, trafen die Beamten vor Ort tatsächlich auf den Treckerfahrer und das Güllefass. Sie untersagten die Tätigkeit.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde ein unabhängiges Institut mit Probenentnahmen beauftragt. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises erhielt ebenfalls Kenntnis.

Die Polizei hat laut Gissing Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Angesprochen auf den Vorgang hat die Unternehmensgruppe Meyer und Schreiber, zu der auch die GAR gehört, eine ganz andere Erklärung. Man habe lediglich Schlamm zwischengelagert. Eine Gefahr oder Umweltverschmutzung habe zu keiner Zeit bestanden.

M+S: Haben lediglich Schlamm zwischengelagert

Die Anfrage an Geschäftsführer Axel Habermann beantwortet die PR-Agentur Dialog. Aus Gründen der Brandsicherheit werden auf dem Gelände der GAR vier Löschteiche vorgehalten. Das Wasser müsse quartalsweise auf Verunreinigungen untersucht werden, schreibt Daniel Günther von Dialog. Im Rahmen der Beprobung sei festgestellt worden, dass sich Schlamm am Grund der Teiche abgesetzt habe. „Durch die Ablagerungen mindert sich die Löschwasserqualität in den Teichen, weil die Gefahr besteht, dass die Feuerlöschpumpen durch den Schlamm verunreinigt werden und ausfallen. Um das Risiko zu minimieren, muss also der Schlamm entfernt werden.“

Präventiv sei am 3. Mai durch das Unternehmen Consens eine erste und am 10. Mai eine zweite Probe des Schlamms genommen worden, um auch diesen auf Belastungen zu überprüfen.

„Um schnell auf mögliche Verunreinigungen von Feuerwehrgerät durch den abgelagerten Schlamm zu reagieren, erfolgte zeitgleich bereits das Abpumpen des Schlammes aus einem Becken mit einem firmeneigenen Saugwagen. Dafür wurde das Wasser aus dem Becken auf die anderen drei Becken verteilt“, so Günther.

Nicht der erste Vorfall bei der GAR

Der abgepumpte Schlamm wurde nicht auf der Deponie auf dem Gelände angenommen, „sondern zum Trocknen auf dem Gelände temporär zwischengelagert, um die Analyseergebnisse abzuwarten und dann das Material fachgerecht zu entsorgen“, so Günther. Für die Zwischenlagerung sei ein Ringwall aufgeschoben worden, in dem der Schlamm aufgefangen wurde.

Auf die Frage, warum der Schlamm nicht im Güllefass aufbewahrt worden sei, sagt Günther: „Die Menge des Schlamms übersteigt die Menge der Güllewagen.“

Ob eine Gefahr für die Umwelt bestand und ob das Unternehmen mit dieser Vorgehensweise gegen Gesetze verstoßen hat, werden die weiteren Untersuchungen ergeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma GAR etwas im Wald entsorgt. Im Juni 2020 stoßen Anwohner zufällig auf eine stinkende Lache in einem Wäldchen, wir berichteten ausführlich. Nach einigem Hin und Her räumte der Betriebsleiter der GAR, Jens Blume, später ein, „dass ein Mitarbeiter Scheiße gebaut“ habe. Wasser aus einem Löschteich war im Wald gelandet. Das Unternehmen machte eine Selbstanzeige. Allerdings erst, nachdem die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hatte. Später erklärte sich die GAR bereit, den Boden auszutauschen.

Damals waren zwei verunreinigte Stellen gefunden worden. Die Bodenuntersuchungen ergaben später bei beiden eine Belastung. Festgestellt worden waren erhöhte Aluminium-, Eisen- und PAK-Parameter (PAK steht für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe).

Das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) sah damals keinen akuten Handlungsbedarf. „Die Werte übersteigen den Richtwert für einen Kinderspielplatz, aber es liege keine Gefährdung vor – auch nicht für das Grundwasser. Und es besteht kein Sanierungsbedarf“, hieß es damals.

Gespräche zwischen Vertretern der GAR, des Landkreises Diepholz und des GAA endeten mit der Vereinbarung, dass die Firma den Boden auf eigene Kosten austauschte.