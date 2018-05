Polizei findet fünf Kilo Rauschgift bei Durchsuchung in Bassum

Bassum/Landkreis Diepholz - Ein großer Drogenfund gelang der Polizei im Landkreis Diepholz im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am Montag. Ermittler entdeckten dabei rund fünf Kilogramm Amphetamin-Paste.

Die Paste war in kleinen Päckchen in einem Gefrierschrank versteckt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Daneben fanden die Beamten eine Reihe weiterer kleiner Mengen Rauschgift. Die Betäubungsmittel sind beschlagnahmt worden.

Ein 24 Jahre alter Mann war bei Ermittlungen in einem anderen Fall ins Visier der Beamten geraten. In Bassum erfolgte dann am Montag die Durchsuchung seiner Wohnung. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa