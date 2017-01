Politik-Gen vererbt – Tochter folgt Mutter in den Kreistag

Apelstedt/Stocksdorf - Von Anke Seidel. „Das ist die Tochter von Ulrike“ – diesen Satz mag Dörte Meyer nicht. „Ich bin ein eigenständiger Mensch“, betont die 52-Jährige lachend. Und doch hat sie mit ihrer Mutter viele Gemeinsamkeiten. Ulrike Schröder schmunzelt: „Wir sind uns manchmal wohl ähnlicher, als wir wahrhaben wollen.“ Eines haben sie jetzt in jedem Fall gemeinsam: Kreistagserfahrung. Denn eine demokratische Fügung hat dazu geführt, dass die Tochter im Kreistag auf die Mutter folgt. Nahtlos.

29 Jahre hat Ulrike Schröder im Kreistag gewirkt – davon 14 Jahre als stellvertretende Landrätin. Der Abschied war selbst gewählt, die heute 72-Jährige hatte bewusst nicht wieder kandidiert: „Ich hatte mich vorher entschieden: Das sollte meine letzte Wahlperiode sein.“ Ihr Tochter Dörte Meyer aus Stocksdorf dagegen hatte sich erstmals zur Kreistagskandidatur entschlossen – und nicht unbedingt damit gerechnet, auf Anhieb ein Mandat zu erringen. Doch das gelang.

„Es ist schon schön, wenn man eine Mutter hat, die man fragen kann“

„Ich hab das bewusst aus dem Wahlkampf rausgehalten“, sagt Meyer über ihre familiäre Bindung. „Wir tauschen uns jetzt natürlich schon mal aus“, verrät sie schmunzelnd. „Es ist schon schön, wenn man eine Mutter hat, die man fragen kann“, fügt die 52-Jährige hinzu. „Auch bei sowas“, blickt sie auf ihre neuen politischen Aufgaben. Klar telefoniert sie da schon mal mit der Mutter. „Ich höre mir das dann an und schaue mal, was ich damit mache“, beschreibt sie den Umgang mit den Einschätzungen und Erfahrungen ihrer Mutter. Grundsätzlich gilt für Dörte Meyer aber: „Ich mache mein eigenes Ding!“

Gemeinsam haben die beiden Frauen nicht nur das Politik-Gen und ihre Liebe zur Landwirtschaft, sondern auch die Überzeugung, dass ehrenamtlicher Einsatz unverzichtbar ist und gelebt werden will – besonders auf dem Dorf. Lachend erinnern sich die Frauen an die Zeit, als Familie Schröder in Apelstedt alle Majestäten des Jahres stellte: Ernst und Ulrike Schröder als Königspaar, Dörte als Jugendkönigin und ihr Bruder Marten als Kinderkönig.

Sich im Dorfleben zu engagieren, gehört einfach dazu

Sich im Dorfleben zu engagieren, das gehört einfach dazu – auch in diesem Punkt sind sich die Frauen einig, die beide in der Landwirtschaft arbeiten. „Ich bin Bauersfrau“, sagt Dörte Meyer lachend, die mit Ehemann Uwe einen Hof nebst Spedition in Stocksdorf betreibt – und im „Grünen Klassenzimmer“ auf dem Hof immer wieder eine Brücke zwischen Verbrauchern, Schülern und der modernen Landwirtschaft schlägt. Darunter sind auch Kinder mit Handicap, deren Kreativität die 52-Jährige immer wieder beeindruckt. Die Schulpolitik ist ihr besonders wichtig – genau wie ihrer Mutter: „Ich stehe hinter den Förderschulen, weil Kinder mit Lernschwächen dort besser gefördert werden können“, sagt Ulrike Schröder. Die Inklusion sei eine gute Sache, „aber das geht alles viel zu langsam“. Außerdem bestehe die Gefahr, dass gerade Lernschwache in inklusiven Schulklassen Misserfolge erleben. Dörte Meyer sieht das ähnlich – und weiß genau wie ihre Mutter: „Aber das ist im Kreistag ja nicht unsere Baustelle. Das ist Sache des Landes.“

Gemeinsam haben die beiden auch ihre Partei: die CDU. „Aber ich bin schon in die Junge Union eingetreten“, sagt Dörte Meyer. Ulrike Schröder lacht: „Ich habe den Mitgliedsantrag unterschrieben, als ich auf dem Weg zur Vereidigung im Kreistag war.“

Dörte Meyer engagiert sich bei Landfrauen-Aktion „Kochen mit Kindern“

1972 war sie in den Ortsrat von Apelstedt gewählt worden – und arbeitete dort bis zur Verschmelzung mit der Stadt Bassum zwei Jahre mit. Für den Stadtrat kandidierte sie bewusst nicht. Sie engagierte sich ehrenamtlich bei den Landfrauen – und übernahm 1977 den Vorsitz. „Den Landfrauenverein habe ich ausgelassen“, lacht Tochter Dörte, „aber ich engagiere mich bei der Landfrauen-Aktion ,Kochen mit Kindern’“.

Sie kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen ihre Mutter – in den Anfangsjahren ihrer Karriere – ihre Reden vor dem Spiegel übte. „Ich habe viel von Mama gelernt und sie auch im Wahlkampf begleitet“, sagt Dörte Meyer. Sie legte auch schon mal ihr Veto ein: „Mama, diese Rede ist viel zu lang.“ Und hatte Mitgefühl, wenn die Mutter besonders schwierige Situationen meistern musste – wie an dem Abend, als Heiner Geißler als geladener Ehrengast nicht pünktlich zu einer Veranstaltung kommen konnte. Stundenlang, sagt Ulrike Schröder heute schmunzelnd, habe sie die „Alleinunterhalterin“ spielen müssen.

Arbeitsliste von Ulrike Schröder umfasste 22 Gremien

Vielseitig die politischen Einsatzgebiete der 72-Jährigen: Sie arbeitete im Krankenhaus-Ausschuss damals genauso mit wie im Schulausschuss, im Beirat der Kreismusikschule und in den Gremien der AWG, Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft. Ihre Arbeitsliste umfasste 22 Gremien. Allen fühlte sie sich verbunden. „Aber die Abfallwirtschaft und ihre Akzeptanz in Bassum hat mir besonders am Herzen gelegen“, sagt die 72-Jährige. Außerdem hat sie den Gleichstellungsausschuss geführt – und ist sich mit ihrer Tochter einig: „In der Landwirtschaft sind Frauen automatisch gleichgestellt.“ Denn dort arbeite man Hand in Hand. Beide teilen auch diese Überzeugung: „Frauen sind in der Politik sehr geradlinig. Sie bilden sich ihre Meinung – und stehen dann auch dazu.“

Und beide wissen: „Ohne Rückhalt in der Familie kann man keine politische Arbeit machen. Da müssen alle dazu stehen.“ Wie einst ihre Mutter arbeitet Dörte Meyer im Kommunalparlament mit – zunächst von 2001 bis 2006 und seit 2011 wieder im Gemeinderat Ehrenburg sowie im Samtgemeinderat Schwaförden. Im Kreistag ist sie im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales sowie im Betriebsausschuss für das Kreismuseum vertreten. Was liegt ihr besonders am Herzen? „Die Landwirtschaft!“, antwortet sie ganz spontan. Dass die in der Öffentlichkeit viel zu oft in einem schlechten Licht dargestellt werde, macht der 52-Jährigen zu schaffen. Sie betont, dass Landwirte verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen umgehen: „Sie möchten ihre Lebensgrundlage ja erhalten – auch für die kommenden Generationen.“

Unterschiede in der Ausbildung

Es ist die Ausbildung in der Landwirtschaft, in der sich die beiden Frauen unterschieden. Ulrike Schröder ist Hauswirtschaftsmeisterin, ihre Tochter LTA – landwirtschaftlich-technische Assistentin. 16 Jahre hat sie in Verden bei der RPN (Rinderproduktion Niedersachsen, heute Masterrind) gearbeitet.

„Wir leben beide in einem Mehrgenerationenhaus“, stellen sie dann aber wieder eine Gemeinsamkeit fest – und blicken auf drei Generationen, die sowohl bei Familie Schröder in Apelstedt als auch bei Familie Meyer in Stocksdorf unter einem Dach leben.

Ihre drei Enkelinder hat Ulrike Schröder bewusst dorthin mitgenommen, wo sie sieben Jahre hauptberuflich politisch gewirkt hat: Als Abgeordnete im Landtag. „Die Kinder waren entsetzt über das Benehmen im Landtag“, blickt sie zurück. Dass Abgeordnete einfach den Saal verlassen oder sich während der Debatte mit ihrem Handy beschäftigen, hätten die Kinder so nicht erwartet. Politik, damit verbinden sie etwas Verlässliches und Verbindliches. „Die nächste Generation“, sagen die Frauen lachend.