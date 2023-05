Stadtfeuerwehrwettbewerbe in Hallstedt: Pokal geht an die Ortsfeuerwehr Bassum

Von: Sabine Nölker

Teilen

Die Wettbewerbsgruppe Hallstedt startet die Stadtfeuerwehrwettbewerbe. © SABINE Nölker

Anlässlich ihres 100. Geburtstages richtete die Feuerwehr Hallstedt die Stadtfeuerwehrwettbewerbe aus. Unzählige Zuschauer kamen zu der Veranstaltung. Am Ende gewann die Ortsfeuerwehr Bassum den Pokal.

Hallstedt – „Die Stadt Bassum lässt euch niemals im Regen stehn.“ Mit diesen Worten beendete Erster Stadtrat Karsten Bödeker seine Ansprache zu den Stadtfeuerwehrwettbewerben am Samstag, die anlässlich des 100. Geburtstag der Feuerwehr Hallstedt am Göpel ausgetragen wurden. Symbolisch überreichte er Ortsbrandmeister Ralf Linz einen Regenschirm. Anschließend starteten die Wettbewerbe. Am Ende war es die Ortsfeuerwehr Bassum, die den Pokal mit nach Hause nahm. Auf Platz zwei landete Dimhausen, auf Platz drei Albringhausen.

100 Jahre Feuerwehr Hallstedt, ein Grund für das ganze Dorf zu feiern. Und dank des Fördervereins der Feuerwehr wurde die Zusammengehörigkeit auch nach außen sichtbar. Denn dieser sorgte für die Anschaffung von Jubiläums-T-Shirts, die für die Feuerwehrkräfte kostenlos, für die Dorfbewohner für kleines Geld zu haben waren. „Die gingen weg wie frische Semmeln“, strahlt Linz. Und nicht nur er strahlte. Auch der vierjährige Matti sowie seine Mutter Claudine und Vater Maik trugen voller Stolz das blaue Shirt. „Wenn ich groß bin, werde ich auch Feuerwehrmann“, so Mattis klare Aussage. Dafür verzichtete er sogar auf die Hüpfburg. „Ich will allen Gruppen zugucken.“

Die Feuerwehr ist wichtig für die Dorfgemeinschaft

Doch bis es so weit war, kamen erst die Grußworte. Der Ortsbrandmeister eröffnete den Dankesreigen und hob dabei Chronist Theo Garrelts besonders hervor. Aber auch Wilfried Fastenau und die Familie Wohlers, die den Platz zur Verfügung gestellt hatten, blieben nicht unerwähnt. „Durch viel Hilfe und Unterstützung ist die Chronik nun auch auf der Homepage der Feuerwehr und kann sogar ausgedruckt werden“, kam sein Hinweis. „Ihr könnt stolz sein auf eure Chronik“, begann Bödeker im Anschluss seine Ansprache, nachdem er die Glückwünsche vom Bürgermeister, Rat und Verwaltung überbracht hatte. „Mir ist, seit ich in Bassum bin, bewusst geworden, wie wichtig die Feuerwehr für die Dorfgemeinschaft ist und danke euch für euren ehrenamtlichen Einsatz.“ Er wünsche allen viel Spaß bei den Wettbewerben. „Möge die beste Gruppe gewinnen oder die, die einfach mehr Glück hat.“

Neun der elf Ortsfeuerwehren aus dem Bassumer Stadtgebiet waren angereist, um sich nach den alten Regeln zu messen. Bassum und Bramstedt brachten sogar je zwei Gruppen mit, so dass es am Ende elf Vorführungen waren, die von den Zuschauerinnen und Zuschauern kräftig bejubelt wurden. Sieben Kampfrichter aus Syke, Schwarme und dem Bassumer Stadtgebiet beobachteten dabei mit Argusaugen, ob richtige Kommandos gegeben wurden, das Auslegen der Zubringleitung, das Kuppeln und am Ende das Löschen korrekt ausgeführt wurden. Mit im Auge: die Zeit. Denn es musste nicht nur sorgfältig, sondern auch so schnell wie möglich gearbeitet werden.

Erinnerung © nach der Siegerehrung: Den ersten Platz machte die Gruppe Bassum 1, gefolgt von Dimhausen und Albringhausen. Foto: FEUERWEHR

Derweil vergnügten sich die unzähligen Besucher bei kühlen Getränken, Kaffee und Butterkuchen aus dem Lehmbackofen, Köstlichkeiten vom Grill und Klönschnack. Die Siegerehrung am Abend wurde von Stadtbrandmeister Claas Meyer durchgeführt. Im Anschluss wurde kräftig zusammen gefeiert. „Wir waren heute nicht nur Ausrichter der Stadtfeuerwehrwettbewerbe, wir haben auch ordentlich unseren 100. Geburtstag gefeiert“, strahlte am Ende Ortsbrandmeister Ralf Linz.