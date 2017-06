Racing-Event für Alle: Auf die Plätze, fertig –Seifenkisten los

Am 6. August in Wedehorn

Simon und Lukas Nolte, sieben und vier Jahre alt, haben mit Papas handwerklicher Unterstützung ihre Seifenkiste bereits auf die Räder gestellt. Noch fehlt die Karosserie, doch technisch hält der Pistenbolide dem kritischen Blick von Rennleiter Richard Plöger stand.

Wedehorn - Von Ulf Kaack. Seifenkisten, da war doch mal was? Genau – eine Trendsportart für Kinder und Jugendliche vor mehr als 60 Jahren. Und genau die will der Heimatverein auf seinem Sommerfest am 6. August wiederbeleben. Ein Rennen mit unmotorisierten kleinen Flitzern für Kinder, Erwachsene und Vereine.