Pinzette immer griffbereit

Dimhausen - Von Julia Kreykenbohm. Mit 17 oder 18 Jahren fängt es an. Ulrike B. (Name von der Redaktion geändert) bemerkt immer mal wieder einzelne blonde Härchen am Kinn, die sie wegzupft. Etwa 30 Jahre später wird es schlimmer. Die Haare, die Kinn und teilweise auch die Oberlippe bedecken, werden immer dicker. Ulrike zupft, sie schneidet weg. Die Haare wachsen nach. Streicht sie sich über die Haut, fühlt sie die Stoppeln – und die Scham. „Ich habe mit niemandem darüber geredet. Nicht mal mit meiner Mutter, die dieses Problem wohl auch hatte“, erzählt Ulrike, die heute 60 Jahre alt ist.

Ihre größte Angst: ins Krankenhaus zu kommen. Denn: „Dann kann ich nicht mehr zupfen und müsste vom Pfleger rasiert werden. Ich hatte Angst, nicht mehr Herr meiner Lage zu sein und dass mich dann jemand im Gesicht berührt.“ Denn das will sie zu diesem Zeitpunkt nicht mal von ihrem Mann.

Nike Elena Tiemann leitet die Praxis Gesundhaut in Dimhausen und kennt den extremen Leidensdruck, unter dem Frauen wie Ulrike stehen, und welchen Kampf sie tagtäglich kämpfen, damit niemand etwas merkt. „Ich habe Kundinnen, die die Pinzette immer im Auto haben, um morgens vor der Arbeit noch ein paar Härchen wegzupfen zu können.“

Bevor Ulrike nach draußen geht, nimmt sie sich eine halbe Stunde Zeit, um die Haare zu entfernen. Niemals verlässt sie das Haus, ohne einen kontrollierenden Blick in den Spiegel. Hirsutismus nennt sich das, unter dem sie leidet. Dabei bildet sich statt des zarten Flaums Terminalhaar, das kräftig und lang ist, wie bei Männern.

Ulrike entschließt sich, es mit einer Epilation in einer Praxis in Bremen zu versuchen. Zufrieden ist sie mit dem Ergebnis nicht. „Ich wurde nicht richtig aufgeklärt und schlecht beraten.“ So lebt sie weiter mit den Haaren und dem Gefühl, allein mit ihrem Problem zu sein. „Es redet ja niemand darüber, und in der Werbung und im Fernsehen sieht man ja nur schöne Frauen mit makelloser Haut“, sagt Ulrike.

Zehn Jahre später probiert sie es mit Lasern. Doch auch dort gibt sie nach ein paar Besuchen wieder auf. „Es hat mir nicht gefallen, weil mir auch die Diskretion fehlte. Zudem brachte es nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte. Die Haare wurden weniger, waren aber nie ganz weg und irgendwann wieder da.“

Lasern, so erklärt Tiemann, sei immer nur eine Haar-Verringerung. Oftmals stünde etwas von „dauerhafter Haarentfernung“ in der Werbung. Doch dauerhaft heißt eben nicht für immer, sondern „mindestens für einen Wachstumszyklus – also vier bis zehn Monate in etwa – im besten Fall auch länger“, erläutert Tiemann. Was ebenfalls oft nicht erklärt werde, sei, dass beispielsweise blonde, weiße oder rotblonde Haare sich nicht lasern ließen, da sie unpigmentiert sind und nicht leiten. Das bemerkt auch Ulrike, die helle und dunkle Haare hat.

Vor etwa einem Jahr entschließt sie sich für einen dritten Versuch und kommt in die Praxis von Tiemann. Diese kann sich in Ulrikes Situation gut hineinversetzen, da sie selber betroffen war. Ulrike fasst Vertrauen und will eine neue Behandlung ausprobieren: die Elektro-Epilation. Dabei wird eine hauchdünne, sterile Sonde in den Haarkanal eingeführt. Auf der Sonde wird Strom appliziert. Jeder Haarwurzel bekommt die Strom-Menge, die sie benötigt. Auf diese Weise wird Haar für Haar verödet. Das Haar gleitet abschließend in die Pinzette und wächst nicht wieder nach, erläutert Tiemann.

Ulrike bittet ihren Arzt um ein Attest für die Krankenkasse, um die Kosten erstattet zu bekommen. Diese lehnen zuerst ab. Doch nach einigem Hin und Her und mit Hilfe von Tiemann schafft Ulrike es, die Kasse umzustimmen.

Bevor es in die Behandlung geht, gibt es eine intensive Beratung, ohne die Tiemann, die auch zweite Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Elektro-Epilation ist, ihre Arbeit nicht aufnimmt. „Jeder Kunde ist anders und die Elektro-Epilation nicht für jeden das Richtige. Der Betroffene soll wissen, dass er nicht nach drei Sitzungen fertig und dass die Behandlung keine Wellnessbehandlung ist. Nach den Sitzungen, die bis zu zwei Stunden oder länger dauern können, ist die Haut geschwollen, brennt und es können sich in einigen Fällen kleine Pusteln bilden.“

Ulrike fängt mit zwei Stunden dreimal im Monat an. „Das war hart an der Grenze“, sagt sie und meint ihr Schmerzempfinden. „Aber ich wollte diese Haare weghaben!“ Heute kommt sie alle vier Wochen für 35 Minuten. Seit ihrem ersten Besuch bei Tiemann habe sich viel verändert. „Ich habe so viel Lebensqualität zurückbekommen. Die Haare sind weich geworden, deutlich zurückgegangen – und das endgültig. Sie kommen nicht wieder. Jetzt lasse ich es auch zu, im Gesicht berührt zu werden.“

Ulrike will, dass die Frauen, die ebenfalls unter ihrem Haarwuchs leiden, wissen, dass sie nicht alleine sind. Tiemann bestätigt das. Sie hat Kundinnen im Alter von 17 bis 83 Jahren. „Viele Frauen haben das Polyzystische- Ovar-Syndrom – kurz PCO, das den Haarwuchs bedingt, oder Endometriose, eine chronische Erkrankung der Gebärmutter. Andere haben genetisch bedingt zu viel Testosteron, kommen in die Menopause oder bekommen haarwachstumsfördernde Medikamente wie unter anderem Cortison. Umweltfaktoren nehmen ebenfalls großen Einfluss auf unsere Körper. Da kommt noch einiges auf uns zu.“