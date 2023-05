Piazzetta in Bassum: Alle Künstler stehen nun unter Vertrag

Von: Gregor Hühne

Das Piazzetta-Planungsteam: (v.l.) Alena Grützmacher (Wirtschaftsförderin), Alla Sprick (Büro des Bürgermeisters), Claudia Voss (Kulturbeauftragte), Marcello Monaco (Künstler) und Daniela Franzen (Künstlerin). © Gregor Hühne

Die Vorbereitungen für das elfte Straßentheaterfestival Piazzetta am 20. und 21. Mai in Bassum sind in der finalen Phase. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagte Alla Sprick vom Büro des Bürgermeisters am Montag. Künstler Marcello Monaco, ebenfalls im Planungsteam, strahlt vor Freude: Nun stünden alle Künstler unter Vertrag und alles sei „in trockenen Tüchern“.

Das Besondere am Straßentheaterfestival ist, dass alle Besucher das Draußen-Programm kostenfrei genießen können, unterstrich die Planungsgruppe. Für das Wochenende organisiert das Team ein buntes Kontrastprogramm zwischen „poetischen Sachen und Straßenkunst“, warb Monaco. Er dankte der Stadt und den zahlreichen Sponsoren.

Zu den weiteren Artisten, neben den bereits angekündigten (wir berichteten), kommen unter anderem die Schlangenmenschen Anaelle und Dan aus Frankreich und Brasilien mit ihren akrobatischen Verrenkungen sowie die Doppelseiltänzer von Autoportante aus Italien und Argentinien. Zu zweit auf dem Seil und dabei die Balance zu halten, das sei sehr selten, sehr schwer und wirklich was Besonderes, zeigt sich Marcello Monaco aus eigener Erfahrung begeistert. Akrobatisch werde auch Andréanne Thiboutot aus Kanada unterwegs sein. Ebenso wie die etablierte Gruppe Klirr Deluxe aus Deutschland, deren Einlagen eine Kombination aus Comedy und Artistik darstellen. Musikalisch werde die Gruppe The Four Shops singend und kostümiert mit und in einem Einkaufswagen für Showeinlagen in der Innenstadt sorgen.

Stelzini: Stelzengruppe in der Konzertmuschel bei der Freudenburg. © Stadt Bassum

Auf insgesamt fünf Bühnen und Freiflächen werden die Besucher zwischen Bremer Straße und Sulinger Straße rund um das Rathaus das Festival erleben können. Das Programm wird an beiden Tagen zwischen 13 und 18 Uhr zu sehen sein.

Ein Höhepunkt wird am Samstag ein Varieté an der Freudenburg sein. Das Programm in der Konzertmuschel beginnt um 20.30 Uhr. „Ab 20 Uhr passiert aber schon was an der Freudenburg“, erklärt Claudia Voss, Bassums Kulturbeauftragte.

Für das Vorprogramm wird dort die Kindergruppe Stelzini auf ihren hölzernen Stelzen zu sehen sein. „Foodtrucks mit Streetfood“ werden Getränke und Speisen anbieten, kündigte Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher an. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es keine Reservierung der Bänke an der Freudenburg geben werde. Besucher könnten jedoch einen eigenen Campingstuhl mitbringen.

Klirr Deluxe: Das ungleiche Duo verzaubert sein Publikum weltweit. © Stadt Bassum

Begleitet wird die Piazzetta vom 13. bis 30. Mai mit einer Ausstellung von Papierskulpturen der ortsansässigen Künstlerin Gisela Wiechmann in den Schaufenstern vom Modehaus Maas. Für Kinder wird Silvia Marcy erstmalig ein Kinderschminken anbieten – jeweils von 14 bis 16 Uhr. Bei Jokes Circusschule können die Kleinen außerdem Zirkunskunst selber ausprobieren: vom Tellerdrehen bis zum Balancieren.

Jetzt soll als Nächstes die Plakatierung in Bassum beginnen, die auf das bevorstehende Festival hinweisen wird. Das Planungsteam hofft auf sonniges Wetter und ein freudiges Festival.