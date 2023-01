Pianistin Hauke Kranz mit drittem Album auf der Kulturbühne in Bassum

Von: Marcel Prigge

Stellt ihr neues Album „Beyond Boundaries“ vor: Die Syker Pianistin und Solokünstlerin Hauke Kranz wird die Kulturbühne in Bassum besuchen. © Prigge

Mit ihrem dritten Album wird sie am 20. Januar in Bassum zu sehen sein: Die Pianistin Hauke Kranz verspricht in ihrem aktuellen Programm persönliche Einblicke und ein eigenes Musikgenre.

Bassum – Klassische Klänge kombiniert mit Entspannungsmusik: Am Freitag, 20. Januar, können sich alle Musikfreunde auf ein Konzert der Syker Pianistin Hauke Kranz auf der Kulturbühne Bassum in der Grundschule Mittelstraße freuen. Mit im Gepäck hat die 58-Jährige ganz persönliche Einblicke in den Schaffensprozess ihres neuen Albums.

Am 20. Januar in Bassum: Hauke Kranz tritt auf der Kulturbühne in Bassum auf

„Ich freue mich total, das Album zu spielen. Fast drei Jahre Pause zu haben, dazu fast keine Konzerte ... das ist schwierig“, sagt Kranz. Die klassisch ausgebildete Pianistin und Klavierlehrerin habe vor etwa sieben Jahren angefangen, ihre eigenen Stücke zu schreiben. Mittlerweile ist ihre dritte CD „Beyond Boundaries“ erschienen, welches sie auf ihrer Release-Tour unter anderem in Bassum vorstellt.

„Wenn Tasten flüstern können, was würden sie erzählen?“, lautet die Überschrift des Konzertabends. Mithilfe ihres einzigartigen Musikstils versucht sie, diese Frage gemeinsam mit den Zuhörern zu beantworten. Ihr Genre beschreibt die Sykerin als „Poetic Piano“. „Ich fühle mich in keinem klassischen Genre zu Hause“, sagt die 58-Jährige. Aus diesem Grund beschloss sie, ihren eigenen Begriff zu prägen. „Poetic Piano“ soll die Stimmung von romantischer Klaviermusik à la Schumann, Mendelssohn und Chopin mit Elementen von Film und Entspannungsmusik kombinieren. So möchte sie die Musik in die aktuelle Zeit bringen.

Poetic Piano: „Das neuartige Genre hat mich direkt fasziniert“

„Das neuartige Genre hat mich direkt fasziniert“, sagt Claudia Voss, Kulturbeauftragte der Stadt Bassum. Es freue sie, mit der „Tastenflüsterin“ – das ist der Künstlername der Sykerin – das erste Konzert dieses Jahres ankündigen zu können. Die Zuhörer erwarte eine besondere, musikalische Reise: „Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Klavierspiel anzuhören, die Musik zu genießen und sich so eine Auszeit von schwierigen Zeiten zu nehmen“, so Voss.

Informationen Das Konzert beginnt am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro bei Papier&Tinte am Lindenmarkt (04241/2415) und am Bürgerservice der Stadt Bassum (04241/840). An der Abendkasse sind Tickets für 23 Euro erhältlich.

Schwierige Zeiten – ein Thema, mit dem sich Hauke Kranz bestens auskennt und in ihrem aktuellen Programm thematisiert: „Die aktuelle CD ist ein Corona-Kind“, sagt sie und berichtet über den Schaffensprozess ihres Albums. Beruflich ginge es für die 58-Jährige während der Pandemie nicht weiter. Kranz habe überlegt, ihr Künstlerdasein auch komplett aufzugeben. Dann sei ihr eine Eingebung für neue Stücke gekommen: „Das Universum hat mir eine Komposition nach der anderen gegeben. Wenn Musik das für mich tun kann, dann kann sie auch anderen helfen.“

Nach der Veröffentlichung einiger Stücke im Internet und auf der Videoplattform Youtube, habe sie viel gute Resonanz bekommen. „Die Musik holt die Menschen ab. Sie ist auch eine Projektionsfläche“, sagt sie. Die Zuhörer würden sehen, dass nicht nur sie Probleme in der Coronazeit haben, sondern alle Menschen.

Das zeige auch die Finanzierung ihrer Platte. Über das Internet hatte die Sykerin zu Spenden aufgerufen. Über eine Crowdfunding-Seite haben so 52 Unterstützer mehr als 7 700 Euro zusammengekratzt, um ihr Projekt umsetzen zu können.