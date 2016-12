Pfiffige Tüftler polieren Rostlauben auf

Oldtimerszene in Nordwohlde

Nordwohlde - Von Heiner Büntemeyer. Fast unbemerkt hat sich im Schatten großer Oldi-Clubs in Nordwohlde eine sehr rührige Oldtimerszene entwickelt. Als deren „spiritus rector“ gilt nach Aussage von Hanno Giörtz der ehemalige Schirrmeister des DRK-Kreisverbandes, Dieter Rathkamp.

Begonnen hatte der Spaß an alten und uralten Kraftfahrzeugen allerdings schon in den 50er-Jahren, als der in Nordwohlde wohnende Bremer Zahnarzt Hans-Herbert Thiele mit einem Hanomag- „Kommissbrot“ und einem Ford Modell T, dem Nachfolgemodell der berühmten Tin Lizzy in Norddeutschland, erfolgreich an ADAC-Rallys teilnahm.

1973 beteiligte sich Hanno Giörtz erstmals als Beifahrer im Ford an der Lüneburger-Heide-Rallye und lernte dabei den Hersteller der Hermes-Motorräder kennen, der mit über 80 Jahren noch selbst mit einer Hermes, Baujahr 1924, an Rallyes teilnahm. „1974 hatte ich ihn weich, und er verkaufte mir die Maschine“, erinnert Hanno Giörtz sich. Mit Unterstützung durch Werner Bogus restaurierte er das Motorrad.

Da ihm die Hermes aber zu langsam war, erwarb er eine BMW R 25-3, Baujahr 1954. Auch bei der Restauration dieser Maschine half ihm Werner Bogus, der Feuer gefangen hatte, seine NSU aus der Scheune holte und diese ebenfalls wieder fahrbereit machte.

Ihre gemeinsamen Spazierfahrten fielen Heinrich Meyer (Mühle) auf, der sich eine renovierte NSU Superfox kaufte, so dass sie nun zu dritt mit ihren Oldtimer-Zweirädern die Landstraßen unsicher machten.

Vierter um Bunde: Dieter Rathkamp

Als vierter Nordwohlder schloss sich Dieter Rathkamp dem Trio mit einer Wanderer, Baujahr 1939, und einer DKW, Baujahr 1954, an. Mit ihm hatten sie den Fachmann in ihren Kreis geholt.

Als Kfz-Meister hatte er zunächst als „Gelber Engel“ beim ADAC gearbeitet, ehe er als Schirrmeister zum DRK wechselte. Rathkamp gilt in der Oldi-Szene als DKW- und NSU-Spezialist und als Fachmann für das Einspeichen. Er fuhr für das DRK auch Hilfstransporte nach Weißrussland. Von diesen Touren brachte er insgesamt sechs weißrussische Ural-Motorräder als „Rückfracht“ mit. Eine davon fährt jetzt der Nordwohlder Norbert Schulz.

Inzwischen zwölf Mitglieder

Aus dem kleinen Kreis wurde eine größere Gruppe mit inzwischen zwölf Mitgliedern, die sich 1998 den Namen Oldtimer-Freunde Nordwohlde gaben und regelmäßig gemeinsame Ausfahrten unternehmen. Am Jahresende werden die zurückgelegten Kilometer addiert und ein Sieger ermittelt.

Einige Mitglieder verfügen auch über vierrädrige Oldies. Dieter Rathkamp fährt einen Lloyd LP 400, das Nachfolgemodell des legendären „Leukoplastbombers“. Hanno Giörtz fährt eine Ape und einen Fiat 500. Beide Modelle brachte er aus Italien mit, wo er 20 Jahre lang in Ligurien Wein angebaut hat. Die Ape – zu deutsch „Biene“ - ist die Weiterentwicklung der Vespa („Wespe“) zu einem Kleintransporter.

Außerdem brachte Giörtz aus Italien einen total verrosteten Fiat 500 mit, den er und Dieter Rathkamp wieder flott machten. Beim Restaurieren fanden sie sogar noch die Original-Papiere, das italienische Kennzeichen schmückt jetzt seine Werkstatt.

Schon lange bevor die E-Bikes die Radwege unsicher machten, erwarb Hanno Giörtz außerdem eine „Rentner-Harley“. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad, das von einem 30 Kubikzentimeter großen Fichtel & Sachs-Motor angetrieben wird, der seinen Treibstoff aus dem Tank unter dem Gepäckträger bezieht. Gestartet wird das Rad wie ein Rasenmäher mit einem Zugstarter. Beide Oldtimerfreunde sind sich einig, dass es viele Oldtimer-Fahrzeuge ohne pfiffige Tüftler schon nicht mehr gäbe. Daher ist es sehr hilfreich, dass die Oldtimer-Szene unglaublich gut vernetzt ist. „Immer findet man irgendwo einen, der einen kennt, der bei bestimmten Problemen helfen kann“, erklärt Dieter Rathkamp.

Im Februar trifft sich die Gruppe zur Vorbereitung auf die neue Saison. Dann werden die bis zu 14 Ausfahrten terminiert.

Als ein festes Ziel gilt schon seit einigen Jahren das „Kürbisfest“ bei Walter Nüstedt in Stühren, wo sie ihre Modelle präsentieren. Außerdem ist eine der Ausfahrten mit einem gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken verbunden. Dazu werden auch die Ehefrauen eingeladen.

