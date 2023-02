Pastor Wiardus Straatmann im Ruhestand

Wiardus Straatmann überlässt seinen Schreibtisch und weitere Möbelstücke dem Museum in Anklam. Seinen Ruhestand wird er in Schorlingborstel genießen. © Thorsten Runge

Mehr als 35 Jahre lang war er Seelsorger. Nun gibt er aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit ab. Bassum bleibt er aber treu.

Bassum – „Gehen Sie nicht so schnell wieder!“ Das hat er am Anfang oft gehört. Und hat es befolgt. Mehr als 35 Jahre lang war Wiardus Straatmann Pastor in Bassum. Aus gesundheitlichen Gründen ist er nun in den vorzeitigen Ruhestand gegangen. Für ein persönliches Interview stand er nicht zur Verfügung, allerdings hat die Kirchengemeinde eine Pressemitteilung herausgegeben.

Als Straatmann am 16. August 1987 als Pastor auf Probe nach Bassum kam, hätte er es sich niemals vorstellen können bis zum Ruhestand zu bleiben. „Ich hatte anfangs große Zweifel an meiner Eignung als Pastor. Außerdem fand ich Bassum damals hässlich. Es gab noch zwei Bundesstraßen, die quer durch den Ort führten. Wie schön Bassum eigentlich ist, habe ich später gemerkt. Durch unsere Kinder, sie haben uns hier verankert“, wird Straatmann zitiert.

Am liebsten Gottesdienste gemacht

Auf die Frage was er in seiner Dienstzeit am liebsten gemacht habe, hat er eine ganz klare Antwort: „Gottesdienste, den Frauenkreis und die verschiedenen Angebote mit Kindern.“

Was viele nicht wissen: Die Idee des heute erfolgreich laufenden Mütter-Kinder-Zentrums entstand damals im Wohnzimmer seines Pfarrhauses. Für Wiardus Straatmann sind die Bassumer gesegnet. „Es gibt so viele Schätze hier. Das wundervolle Ensemble von Stift und Stiftskirche, die Freudenburg, die zahlreichen Dörfer, die das Leben hier prägen und das große Angebot an Vereinen.“

Natürlich hat Wiardus Straatmann in den über drei Jahrzehnten seines Dienstes viele Veränderungen erlebt. Früher gab zum Beispiel große Konfi-Gruppen mit 35 bis 40 Jugendlichen. In der Region gab es sechs Pfarrstellen, heute seien es nur noch drei. Die letzte Diakonin ging vor zehn Jahren in den Ruhestand. Auch die Mitgliederzahlen der Gemeinde seien geschrumpft. Straatmann dazu: „Die Kirche muss sich endlich bewegen, dass wir wieder mehr theologischen Nachwuchs bekommen. Das Studium müsste drastisch verändert werden und nicht länger als fünf Jahre dauern. Für mich ist Pastor immer noch ein schöner Beruf.“

„Für mich ist Pastor immer noch ein schöner Beruf.“

Bassum ist für den Geistlichen eine Gemeinde und ein Ort, in dem man lange bleiben kann. „In der Kirchengemeinde gibt es ein gut funktionierendes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen. Hier ist vieles möglich.“

Wenn er an die vergangenen 35 Jahre zurückdenke, dann sei er froh, dass seine Frau Bettina in der ganzen Dienstzeit an seiner Seite geblieben sei. Den Pfarrberuf und die Familie zu vereinbaren sei oft nicht leicht gewesen. Trotzdem habe er die vielen schönen Familienfeiern im Pfarrhaus und Pfarrgarten in Erinnerung. Es gab viele schöne Erlebnisse und Begegnungen in Bassum. „Ich bin froh, hier in Bassum geblieben zu sein“, sagt er zusammenfassend.

Ob er in seinem Ruhestand nochmal irgendwo predigen wird, kann Wiardus Straatmann noch nicht sagen. „Meinen Talar habe ich von meiner Tante Eti geschenkt bekommen, den werde ich nicht wegwerfen“, sagt er.

Ihren Ruhestand werden Wiardus und Bettina Straatmann in Schorlingborstel verbringen. Nicht mit umziehen werden allerdings zwei Bücherschränke mit Kruzifix und ein Schreibtisch des pommerschen Bildschnitzers Max Uecker. Sie waren für seinen Großvater zu Beginn seiner Pastorenzeit in Hoyerhagen gefertigt worden und sind dann über seinen Patenonkel, Pastor Johannes Janssen aus Heiligenloh, in sein Arbeitszimmer nach Bassum gekommen. Die Möbel gehen an das Museum am Steintor in Anklam, die Geburtsstadt von Max Uecker.

Offizielle Verabschiedung

Die Bassumer werden am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr die Gelegenheit haben, der offiziellen Verabschiedung beizuwohnen.

Ausschreibung Um die freigewordene Stelle von Pastor Wiardus Straatmann so schnell wie möglich wieder zu besetzen, hat der Kirchenkreis Syke-Hoya eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Gesucht wird ein Pastor, eine Pastorin oder ein Pastorenehepaar für eine volle Stelle für die Kirchenregion Bassum, Sudwalde, Nordwohlde.

Noch sind allerdings nach Aussage des Landessuperintendenten Dr. Jörn-Michael Schröder keine Bewerbungen eingegangen. Schröder ist aber zuversichtlich, eine Lösung zu finden. Vertretungen übernehmen derweil Pastor i.R. Detlef Corsen sowie Pastor Florian Schwarz.