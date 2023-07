Festival „Malle on Air“ in Bassum

Von: Florian Adolph

Der Bierkapitän kommt auf die Bassumer Bühne. Er ist nicht der Einzige. © David Portnicki

Niklas Heusmann und Marcel Kunst holen drei bekannte Partymacher in die Gildehalle.

Bassum – Es krachen lassen wie auf Mallorca – das ist das erklärte Ziel von Niklas Heusmann und Marcel Kunst. Die beiden organisieren das Open-Air-Festival „Malle on air“, mit dem sie am Samstag, 5. August, das Feeling der Partyinsel nach Bassum bringen wollen. Der Bierkapitän, Kreisligalegende, Ingo ohne Flamingo. Drei bekannte „Malle-Stars“, die auf Deutschlands größten Mallorca-Festival-Bühnen vertreten sind, haben zugesagt und kommen nach Bassum auf den Parkplatz bei der Gilde-Festhalle. Einlass ist ab 16 Uhr.

„Es freut uns natürlich, dass wir gleich drei Stars hierher holen konnten“, sagt Organisator Niklas Heusmann. Der Vorverkauf laufe schon gut und er sei froh, dass die Leute so großes Interesse zeigen. Das Event soll mindestens bis 2 Uhr laufen, ist aber auch open-ended. Es könne die ganze Nacht bis in die Morgenstunden weitergefeiert werden, erzählen die Veranstalter. Das wurde so bereits genehmigt.

Neben den drei Stars kommen DJs aus der Region

„Malle on air“ ist geplant für Jung und Alt. „Wir wollten uns so wenig auf eine Altersgruppe festlegen, wie möglich“, sagt Heusmann. Neben den drei Stars kommen DJs aus der Region. Es wird außerdem sowohl kühles Bier geben, als auch nicht-alkoholische Getränke sowie Special-Cocktails in der Lounge. Ebenso kommen mehrere Imbissbuden auf das Gelände, mit Pizza und Bratwurst, eben „alles was das Herz begehrt“, so die Veranstalter.

Niklas Heusmann und Marcel Kunst organisieren Events wie „Malle on air“ nebenberuflich, als Hobby. Auf die Frage, wie zwei junge Leute wie sie dazu gekommen sind, erzählt Heusmann: „Wir beide kennen uns seit Langem und haben früher schon immer herumgesponnen, was für Events wir später mal zusammen machen wollen. Es war damals aber nie Zeit dafür, auch weil Marcel auf einem Auslandspraktikum war. Sonst hätten wir sowas schon früher gemacht.“

„Wollten etwas Schönes für Bassum schaffen“

„Wir wollten etwas Schönes für Bassum schaffen“, ergänzt Marcel Kunst. „Corona hat viel zerstört. Das wollen wir jetzt wieder aufleben lassen.“ „Wir haben Bock darauf, viele Ideen und können beide gut organisieren. Damit haben wir auch schon einige Events zusammen geplant“, sagt Heusmann. So zum Beispiel ihre erste Mallorca-Party, die im vergangenen Jahr im November stattfand. „Das hat uns super viel Spaß gemacht. Wir wollten es daher weiterführen.“

Ingo ohne Flamingo. © Agentur

Kreisligalegende. © Agentur

Die zwei schufen außerdem letztes Jahr eine Alternative für den klassischen Weihnachtsball, da dieser nicht mehr stattfand. Es sei den beiden sehr wichtig gewesen, dass es an Weihnachten in Bassum noch etwas gibt, wo sich Familien und Freunde treffen können – insbesondere Weggezogene, die vielleicht nur einmal im Jahr in der Stadt sind.

Abi-Bälle, Betriebsfeiern und den Tanz in den Mai hat das Eventplaner-Team ebenfalls ausgerichtet. So konnten sie sich bereits ein Netzwerk aus Firmen aufbauen, die sie tatkräftig bei ihren Plänen unterstützen.

Schluss ist für die beiden noch lange nicht. Sie planen jedes Jahr neue gezielte Events und wollen in der Zukunft auch mit noch größeren Stars zusammenarbeiten. Nächstes Jahr möchten Heusmann und Kunst ihre Mallorca-Party noch vergrößern. „Es wird auch nicht die einzige Veranstaltung mit großen Künstlern in diesem Jahr. Soviel können wir schon verraten“, kündigt Heusmann an.

Tickets für „Malle on air“ gibt es im Vorverkauf bei Papier und Tinte in Bassum oder online unter www.gilde-festhalle.de/events.