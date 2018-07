Bassum - In immer mehr Regionen in Deutschland gibt es Zecken, die FSME übertragen können. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine durch Zecken übertragene Virus-Erkrankung, die in verschieden schweren Stadien verlaufen kann. Alle Jahre wieder gehen Warnungen raus. Sie scheinen von Jahr zu Jahr eindringlicher. Was ist tatsächlich daran?

Wie Allgemeinmediziner Dr. Hans-Joachim Böhringer aus Bassum berichtet, kämen nicht mehr Menschen als in den vergangenen Jahren mit Zeckenbissen in seine Praxis. Auch die Anzahl der Ansteckungen mit Krankheiten sei nicht in die Höhe gegangen. „Das ist Panikmache“, ist er überzeugt. Die Angst der Menschen sei zum größten Teil unbegründet.

Grundsätzlich sei klarzustellen, dass die meisten Zecken in Norddeutschland harmlos seien und keinerlei Krankheiten übertragen. Wer von einer gebissen werde, müsse sich keine Sorgen machen und auch nicht sofort zum Arzt rennen. „Sorgen kann man sich machen, wenn um den Biss eine Markierung entsteht“, sagt Egbert Steffen vom Gesundheitsamt Diepholz. In dem Fall besteht die Gefahr einer Infektion mit Borreliose. Wobei diese in der Regel mit einem Antibiotikum behandelt werden könne und in den meisten Fällen komplikationslos heile.

Die zweite Möglichkeit, die in Norddeutschland deutlich unwahrscheinlicher sei, wäre eine Ansteckung mit dem FSME-Virus. Der Verlauf dieser Erkrankung sei komplizierter und mitunter nicht folgenlos. „Nach einer Infektion mit FSME können entzündliche Erkrankungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarkes auftreten, die vor allem wegen der schweren, bleibenden Lähmungen gefürchtet sind“, heißt es seitens des Gesundheitsamtes. Mit zunehmendem Alter steige das Risiko einer schweren Erkrankung.

Niedersachsen sei aber kein Risikogebiet. Das Gesundheitsamt spricht dementsprechend auch keine allgemeine Empfehlung für eine Impfung aus. Obwohl die Zecken, die FSME übertragen, sich gen Norden ausbreiten. Zu den Risikogebieten zählen nach wie vor eher Süd- und Ostdeutschland. Wer allerdings zur Risikogruppe gehöre, sich viel in der Natur, beziehungsweise in Wäldern aufhalte, könne sich auch in Bassum impfen lassen. „Und wer sich impfen lässt, braucht definitiv keine Angst zu haben“, so Böhringer. - sil