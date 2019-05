Konifere gerät in Brand

Der Brand einer Konifere hat die Ortsfeuerwehr Nordwohlde am Sonntagnachmittag beschäftigt. Die Flammen waren gut vier Meter hoch. Ein größerer Schaden konnte jedoch verhindert werden.

Nordwohlde - Eine Hauseigentümerin hat am Sonntagnachmittag in ihrem Garten im Pappelweg Unkraut abgeflammt. Hierbei ist eine circa vier Meter hohe Konifere, die zwei Meter vom Wohnhaus entfernt stand, in Brand geraten. Glücklicherweise ist das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergegangen.

Die Ortsfeuerwehr Nordwohlde war mit dem Tanklöschfahrzeug und 14 Einsatzkräfte vor Ort. Sie kontrollierte den bereits gelöschten Brand.

Da das Nordwohlder Löschgruppenfahrzeug bei den Stadtwettbewerben der Bassumer Jugendfeuerwehren in Neubruchhausen war, wurde zusätzlich die Ortsfeuerwehr aus Bramstedt alarmiert, die ihre Einsatzfahrt jedoch schnell abbrechen konnte. Bis auf den Sachschaden am Baum entstand kein weiterer Schaden. Gegen 17.15 Uhr war der Feuerwehreinsatz wieder beendet.

