Ein Ort, an dem Ideen wachsen

Erstes Neubruchhauser Mühlenfest / Restaurierung bald abgeschlossen

+ Aus der Dachluke bot sich ein schöner Blick auf den ersten Mühlenmarkt des Vereins „Wassermühle Neubruchhausen“. - Foto: bt

Neubruchhausen - Von Heiner Büntemeyer. „Mit so einer Resonanz haben wir nicht gerechnet“, berichtete Maik Dannemann, aber die vielen Besucher beim ersten Neubruchhauser Mühlenfest werteten die Mitglieder im Verein Wassermühle Neubruchhausen als Beweis dafür, dass ihre Arbeit an dem Kulturdenkmal wertgeschätzt wird. Viele Gäste hätten darüber gestaunt, welche Arbeiten an dem 1730 errichteten Mühlengebäude bereits geleistet wurden.