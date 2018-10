„Die Orgel hat eine tolle Historie“

Bassum - Das Orgelkonzert am kommenden Sonntag in der Bassumer Stiftskirche hat zwei Besonderheiten. Erstens ist es ein Benefizkonzert für die Restaurierung und Wartung der Becker-Orgel. Und zweitens ist mit dem Organisten Erik Matz nicht nur ein begabter Musiker und Dirigent, sondern auch ein gebürtiger Bassumer eingeladen. Der heute in Uelzen lebende Instrumentalist lernte einst beim ehemaligen Bassumer Kantor Ernst Hörbe. Jetzt kommt Matz wieder in seine Heimatstadt. Die Fragen stellte Luka Spahr.

Herr Matz, wie ist es für Sie, wieder in Ihrer alten Heimat aufzutreten?

Erik Matz: Das ist ein großes Vergnügen. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr an der Orgel dort zu hören. Nur mit meinen Chor war ich vor zwei Jahren schon mal da. Das ist fantastisch, wenn man dann wieder an der Orgel sitzt, an der man auch einige Jahre gelernt hat. Da freue ich mich sehr drauf.

Was erwartet die Zuhörer am kommenden Sonntag?

Matz: Dadurch, dass ich ja in Bassum gelernt habe, dort Schüler war, und jetzt selber Lehrer bin, habe ich mir das Thema „Von Lehrern und Schülern“ ausgesucht. Da bin ich ausgehend von Johann Sebastian Bach die Generationen immer weiter zurückgegangen. Also bei wem Bach gelernt hat und wo wiederum der Lehrer von Bach gelernt hat. So bin ich vier, fünf Generationen zurückgegangen und stelle kleine Stücke von jedem vor. Dann gehe ich aber auch von Bach aus mal in die andere Richtung. Wer hat bei Bach gelernt und wer wiederum hat bei dem gelernt? Am Ende lande ich dann bei Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das Konzert am Sonntag ist ein Benefizkonzert zugunsten der Becker-Orgel. Was hat es damit auf sich, und was bedeutet es für Sie, bei diesem besonderen Anlass mitzuwirken?

Matz: Ich freue mich sehr, dass für die Becker-Orgel gesammelt wird. Das ist schon sehr lange ein Thema in der Stiftskirche. Eigentlich schon als ich Jugendlicher war (lacht). Da sollte auch schon was für die Orgel gemacht werden. Ich finde es schön, dass ich jetzt einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass ein bisschen Geld zusammenkommt. Die Orgel lohnt sich, die hat eine tolle Historie. Wenn da ein bisschen was Richtung Rekonstruktion gemacht wird, ist das eine gute Sache.

Beginn des Benefizkonzertes am 21. Oktober ist um 17 Uhr in der Stiftskirche, Stift 6, in Bassum. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.