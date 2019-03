Operngala als Überraschung: Konzert beendet Bassumer Open-Air-Saison 2019

Bassum - Von Luka Spahr. Agnieszka Sokolnicka und Voytek Soko-Sokolnicki: Zwei Namen, die wohl nur eingefleischten Opern-Fans bekannt sein dürften, die zusätzlich noch eine Vorliebe für das Nachbarland Polen haben. Denn: „In Polen sind die beiden eine große Nummer.“

Das verspricht Oliver Launer, Chefplaner der Bassumer Open-Air-Festivals. Zusammen mit dem Trompeter und Dirigenten der Klassischen Philharmonie Nordwest, Ulrich Semrau, will er die Sopranistin und den Tenor nach Bassum holen.

Am 18. August heißt es auf dem Gelände der Freudenburg: Bühne frei für die erste italienische Operngala in Bassum. Zusammen mit dem gut 40-köpfigen Orchester der Klassischen Philharmonie wollen die beiden Ausnahmesänger, die auch abseits der Bühne gemeinsame Wege gehen, ein wenig Italien in den Norden bringen. „Die beiden haben die großen italienischen Arien im Programm“, verspricht Semrau. Sei es La Bohème, Tosca oder die weltbekannte Arie Nessun Dorma aus der Oper Turandot.

Operngala: Auch Familien willkommen

Dass die Veranstaltung schon um 16 Uhr beginnt, soll dazu führen, dass nicht nur eingefleischte Opern-Fans die Freudenburg im August bevölkern, so die Veranstalter. Gerade auch Familien seien willkommen.

Mit bis zu 600 möglichen Besucherplätzen stellen sich Launer und Semrau auch auf einen großen Ansturm ein. „Das ist ein echtes Highlight für Bassum in diesem Jahr und könnte die Überraschung werden“, so Launer.

Der Veranstalter, der von sich mit einem Augenzwinkern sagt, er sei für jede musikalische Schandtat zu haben, will in diesem Jahr auch Künstler wie Johannes Oerding, Bernd Stelter, Sasha und Schandmaul nach Bassum holen. Die Oper sei jetzt auch für ihn mal etwas Neues.

Bassum-Open-Air: Neun Konzerte 2019

Dass das Konzept auch sehr gut zur Freudenburg passt, finden auch Christine Franzke vom Kultur- und Heimatverein sowie Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum. Sie unterstützen die Veranstaltung und sind sich sicher, dass gerade das weitläufige Gelände der Freudenburg für das Open-Air ideal sei – nicht zuletzt wegen der guten Sicht.

Die italienische Operngala bildet dann auch fast den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe. Es sei das letzte Open-Air in diesem Jahr, verspricht Launer. Diesmal wirklich. Mit insgesamt neun Konzerten sei das Maximum für dieses Jahr ausgereizt. „Viel zu viel“, sagt der Bassumer Veranstalter lachend bei einem Blick in den Terminkalender. Nächstes Jahr wolle er kürzertreten.

Aber jetzt steht ja erst einmal 2019 vor der Tür. Und das hat es in Bassum in sich. Nicht nur mit Rock- und Pop-Konzerten, sondern auch erstmalig mit einem großen klassischen Beitrag.

Eintrittskarten

Tickets gibt es ab sofort bei Nordwestticket, also auch in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung, bei Papier und Tinte in Bassum sowie bei Gabis Kosmetik- und Fußpflege in Syke. Die Karten kosten zwischen 17 und 22 Euro. Es werden Steh- und nummerierte Sitzplätze angeboten.