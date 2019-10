Ohne Aufzug – kein Freimarkt

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Eine gemütliche Fahrt zum Bremer Freimarkt sollte es werden. Stattdessen wurde es zu einer Nervenprobe für fünf Bewohner des Seniorenzentrums und ihre fünf Begleiter. Eike Wieting schüttelt immer noch den Kopf, wenn sie daran denkt. Die Bassumerin plante mit ihren Kollegen den Ausflug, der am Bahnhof Bassum starten sollte. „Da sind aber die Fahrstühle kaputt“, warnte ein Bekannter. Die soziale Betreuerin horchte auf. Da alle Bewohner im Rollstuhl sitzen, wäre das ein großes Problem. Wieting fuhr am vergangenen Sonntag zum Bahnhof, um die Aussage zu prüfen: Sie stimmte.

Am Montag rief Wieting bei der Deutschen Bahn in der Abteilung „Barrierefreies Reisen“ an. „Eine Frau erklärte mir, dass ihr für den Bassumer Bahnhof keine Störungsmeldung vorliege. Sie hat deswegen auch nochmal bei der zuständigen Stelle angerufen und sich erkundigt. Dort bestätigte man ihr, dass es keine Störung gebe.“

Daraufhin bat Wieting um die Nummer der zuständigen Stelle. „Vorher bin ich extra nochmal zum Bahnhof gefahren. Ich stand quasi vor den defekten Fahrstühlen, während ein Mitarbeiter der Stelle mir sagte, dass es keine Störung gibt.“ Wieting war ratlos. Schließlich kam die Idee auf, vom Gleis 1 in Bassum, das auch mit Rollstuhl erreicht werden kann, nach Twistringen zu fahren, um von dort dann nach Bremen zu reisen. „Da fragte ich mich aber gleich: Sind denn die Fahrstühle in Twistringen in Ordnung?“, so Wieting. Ein Anruf bei der Störungsstelle: Es liegen keine Störungen vor. „Darauf wollte ich mich dann aber nicht verlassen und fuhr selber mit dem Auto nach Twistringen, um mich davon zu überzeugen.“ Die Fahrstühle funktionierten. Dem Ausflug zum Freimarkt schien nichts mehr im Wege zu stehen.

Um 14 Uhr ging es am Convivo-Seniorenzentrum (ehemals Curata) los. Als die Gruppe den Bassumer Bahnhof erreichte, rief ihnen gleich ein hilfsbereiter Passant beim Blick auf die Rollstuhlfahrer, entgegen: „Die Fahrstühle sind defekt. Das habe ich am Sonntagabend schon gemeldet.“ Am Sonntag? Wieting wurde stutzig. Schließlich hatten ihr vorhin zwei Mitarbeiter versichert, es läge keine Störung vor. Sie rief noch einmal bei der zuständigen Stelle an. „Diesmal war ein anderer Mitarbeiter dran. Der sagte mir, die Störung gebe es seit vier Wochen. Als ich fragte, wie das sein könne, wurde er sehr frech und meinte, ich hätte ihn falsch verstanden. Es gebe immer mal wieder Störungen aber nicht durchgehend. Am Sonntag sei noch ein Techniker da gewesen.“

Der Zug von Bassum nach Twistringen habe dann Verspätung gehabt, sodass die Gruppe die Nordwestbahn, die sie dann von Twistringen nach Bremen hätte bringen sollen, verpasste. Das hieß eine Stunde warten am Bahnhof. Für die alten Leute keine angenehme Situation.

„Ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, dass am Sonntag jemand eine Störung meldet und am Montag gesagt wird, es liegt nichts vor“, sagt Wieting. Fahrstühle an Bahnhöfen seien schließlich wichtig. „Wenn man gesund ist, kümmert es einen eher wenig, ob sie funktionieren. Aber wer im Rollstuhl sitzt oder anderweitig eingeschränkt ist, ist auf sie angewiesen, um überhaupt seinen Zug erreichen zu können.“

Sabine Brunkhorst, Sprecherin der Bahn, kann sich den Vorgang nicht erklären. „Uns wurde am 27. Oktober eine Störung gemeldet“, bestätigt sie. Warum Mitarbeiter etwas anderes gesagt hätten, könne sie nicht nachvollziehen. „Aber natürlich tut es uns leid, dass es dazu gekommen ist.“ Korrekt sei, dass es in den vergangenen Wochen immer mal wieder technische Störungen an den Aufzügen gegeben habe.

Die gemeldete Störung am Sonntag habe sich allerdings als arger Fall von Vandalismus entpuppt. „Der Aufzug zu Gleis 1 konnte wieder repariert werden, der zu Gleis 2/4 ist immer noch defekt. Deswegen hängt dort nun auch ein Schild.“

Brunkhorst klingt immer noch fassungslos, wenn sie erzählt, was die Täter dort veranstaltet haben. Wegen ihnen sei das Aufzugseil gerissen. „Das führte zum Stillstand der Anlage. Sie kann bis zur Reparatur nicht wieder in Betrieb genommen werden. Es muss nun der genaue Schadensumfang festgestellt und behoben werden. Wie lange das dauert, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir versichern aber, dass dies schnellstmöglich geschieht“, so Brunkhorst.

Sie empfiehlt für eine zeitnahe Information über die Aufzugssituation an Bahnhöfen die DB-App „Barrierefrei“.