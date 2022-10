Ohne AdBlue fährt nichts vom Hof

Von: Gregor Hühne

Lkw-Flotte: Über 17 Zugmaschinen verfügt die Spedition, doch ohne AdBlue bewegt sich kein Fahrzeug. © Detmers-Janssen

Bassumer Spedition Detmers-Janssen warnt vor „existenzieller Krise“ für die Transportbranche.

Bassum – Der Senior-Spediteur Richard Janssen vom Unternehmen Detmers-Janssen in Bassum warnt eindringlich vor einem AdBlue-Mangel. Den Harnstoff benötigen alle modernen Dieselfahrzeuge als Zusatzstoff für die Abgasreinigung – ohne ihn „fährt nichts vom Hof“. Doch dieser Stoff werde nun knapp. Der gesamten Transportbranche drohe der Stillstand. „So eine existenzielle Krise hatten wir noch nie in der 77-jährigen Unternehmensgeschichte“, sagt Janssen im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Das AdBlue-Additiv für die Diesel-Lastwagen bezieht die Bassumer Spedition von einem Großhändler aus Bremen. Alle paar Wochen liefert ein Tankwagen das begehrte Gut auf das Unternehmensgelände und befüllt dort die Lager der betriebseigenen Tankstelle. Der Preis stieg laut Richard Janssen von 19 Cent pro Liter im Jahr 2021 auf rund 1,70 Euro in diesem Jahr. An Autobahntankstellen koste das Additiv sogar rund zwei Euro.

Den Grund für den Preisanstieg kennt der Senior-Unternehmer. Es gibt drei große Hersteller von AdBlue für den deutschen Markt: BASF, Yara in den Niederlanden und die Stickstoffwerke Piesteritz in Wittenberg, die allein rund 40 Prozent der Produktion ausmachten. Letztere haben in den vergangenen Wochen die Produktion eingestellt. Die Herstellungskosten seien aufgrund des gestiegenen Gaspreises nicht mehr rentabel, heißt es aus dem Unternehmen.

Auf dem deutschen Markt fehlen mindestens 40 Prozent des gesamten AdBlue-Bedarfs

Die Auswirkungen könnten katastrophal werden. Laut Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fehlen auf dem deutschen Markt „mindestens 40 Prozent des gesamten AdBlue-Bedarfs“. Eine Kompensation sei nicht möglich. Dazu veröffentlichte der Verband folgende Stellungnahme: „Sollte einer der zwei verbliebenen Produzenten ausfallen, müssen innerhalb weniger Tage Lkw aufgrund des AdBlue-Mangels stehen bleiben, Lieferketten brechen zusammen!“

Für die Bassumer Spedition hieße das, dass die gesamte Lkw-Flotte – 17 Zugmaschinen und LKW – still stehen müsste. Die Fahrzeuge legen zusammen rund 2,5 Millionen Kilometer im Jahr auf Europas Straßen zurück.

AdBlue-Händler verkauften derzeit nur noch Kontingentbestände an Bestandskunden, so Janssen. „Viele haben das noch gar nicht gemerkt. Die denken, das geht noch – bis das Geld alle ist.“

Händler verkaufen nur noch Kontingentbestände an Bestandskunden

Mögliche Alternativen an anderen Fahrzeugantrieben neben den eigenen Diesel-Lkw, gibt es laut Richard Janssen nicht. Zwar kommen ältere Dieselfahrzeuge ohne AdBlue-Additive aus, doch solche Lastwagen besitzt die Bassumer Spedition längst nicht mehr. Deren Wiederanschaffung sei auch keine Lösung. Schließlich will die Spedition die gesetzlichen Umweltstandards erfüllen und ist stolz auf ihre moderne Lkw-Flotte, die alle die höchste Euro-6-Norm erfüllen, so der Senior.

Problematisch sei auch die Option: LNG-Zugmaschinen. Lkw, die mit Liquefied Natural Gas (verflüssigtes Erdgas) betrieben werden, hatten sie in Bassum vor einigen Jahren als Pilotprojekt testweise im Einsatz, erzählt Richard Janssen. Heute sind sie bei Detmers-Janssen froh, dass sie nicht auf die Technik umgestiegen sind – schließlich gebe es auch beim Gas eine Knappheit, und die ersten Spediteure hätten bereits Schwierigkeiten, ihre LNG-Lkw zu betanken.

Richard Janssen: „Bin optimistisch, dass es irgendwie weitergeht.“

Mittelfristig setzt die Spedition Detmers-Janssen beim Betrieb der künftigen Lkw-Flotte auf den Einsatz von Wasserstoff- und Elektro-Antrieben für die Lkw. Für die aktuelle Krise sei das noch keine brauchbare Lösung. Ehe die neuen Technologien Serienreife erlangten, werden sie in Bassum noch eine Menge Diesel und AdBlue-Zusatz tanken müssen.

Richard Janssen © Privat

Richard Janssen wagt einen Blick in die Zukunft. Mit der weiteren Verknappung von AdBlue erwarte er weiter steigende Preise. „Das Angebot und die Nachfrage regeln den Preis.“ Mit sinkenden Kosten rechnet er nicht mehr. Dennoch: „Ich bin noch optimistisch, dass es irgendwie weitergeht“, sagt Richard Janssen.

Noch sei es bei den Bassumern zu keinen Fahrausfällen gekommen – wie bei den meisten. Laut einer Branchenumfrage der BGL von Mitte September erklärten nur 6,4 Prozent der Unternehmen eine Einschränkung ihrer Geschäftstätigkeit durch den AdBlue-Mangel. 71,1 Prozent befürchteten jedoch einen solchen in den kommenden Wochen. „Dann wäre Kurzarbeit denkbar.“

Busunternehmer bunkern Reserven

Bei Busunternehmen ist der AdBlue-Mangel auch ein Problem. „Wir sind uns der kritischen Situation bewusst“, sagt der kaufmännische Leiter der Verkehrsbetriebe Diepholz, Markus Kleine Sextro. Das Unternehmen habe inzwischen AdBlue-Reserven aufgebaut, um den Fuhrpark für zwei Monate zu betreiben. Spürbar seien die gestiegenen Preise für AdBlue, so Sextro. „Wir sind wöchentlich mit unserem Lieferanten im Austausch und verfolgen die Thematik täglich.“

Auch der Busbetrieb Borchers-Reisen in Twistringen mit seinen rund 30 Bussen bemerkt den Mangel. „Ich habe alles aufgekauft, was verfügbar ist“, sagt Werkstattleiter Gerhard Oostinga. Demnächst erhalte er noch einmal 2 000 Liter AdBlue in die unterirdische Betriebstankstelle geliefert. Dann seien die Tanks mit mehr als 6 000 Litern gefüllt. „Das wars in diesem Jahr. Mehr gibts nicht“, so Oostinga.

Die gesamte Busflotte bei Borchers sei auf Euro 6 aufgerüstet, die verbrauchen mehr AdBlue als Euro 5 oder 4, dafür verbrauchen sie aber weniger Diesel, erzählt Oostinga, der optimistisch bleibt: Irgendwie werde es schon weitergehen. Betriebsstoffe habe es immer ausreichend gegeben. Die Frage sei: zu welchen Konditionen? „Die lassen uns nicht hängen. Sonst geht alles kaputt.“