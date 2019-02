Kostenlose Beratung für Menschen mit Beeinträchtigungen und Angehörige

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Die Eltern betreuen ihren schwerstbehinderten Sohn 24 Stunden am Tag. Doch ab und zu wünschen sie sich auch mal Zeit für sich. Welche Hilfen können sie dafür in Anspruch nehmen? Was steht ihnen zu?

Würden diese Eltern in Bassum leben, könnten sie an jedem zweiten oder vierten Donnerstag in die Seniorenberatungsstelle Bassum kommen. Denn dann sitzen Jan Eschweiler oder eine seiner beiden Kolleginnen in der ehemaligen Apotheke an der Alten Poststraße. Sie bieten eine kostenlose Beratung für alle Menschen an, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen Hilfe benötigen, sowie für deren Angehörige.

„Jeder ist willkommen“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge. „Wir bieten keine Rechts- oder Pflegeberatung. Wir sind vielmehr eine Art Wegweiser, erklären, was der Staat leisten kann, schauen, was der Klient will und was er tun müsste, um es zu bekommen. Wir hören den Menschen zu und geben Tipps, an wen sie sich wenden können. Wir zeigen, was es alles gibt - oder haben auch einfach nur ein offenes Ohr bei Sorgen und Problemen.“ Denn selbst wenn jemand beim Eintritt in das Büro noch kein konkretes Anliegen habe, ergebe sich häufig auch viel im Gespräch.

Eschweiler und seine Kollegen kennen sich im sozialen Bereich aus, bringen Erfahrung mit und haben viele Probleme selbst erlebt. „So hat die eine Kollegin auch Kinder mit Beeinträchtigungen und kann sich daher gut in die Lage von Eltern hineinversetzen. Ich habe viel mit psychisch Erkrankten gearbeitet.“

Das Selbstbestimmungsrecht stärken

Finanziert wird die Beratung vom Bund. Sie ist Teil des Bundesteilhabegesetzes, das jedem Menschen eine Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ermöglichen soll. Und genau das ist der Kernpunkt von Eschweilers Beratung. „Wir möchten das Selbstbestimmungsrecht stärken und auf die Betroffenen eingehen. Wenn jemand zu uns kommt, überlegen wir gemeinsam, was zu ihm passen könnte, ob beispielsweise eine ambulante Pflege oder ein betreutes Wohnen besser ist.“

Nach und nach sollen auch in anderen Gemeinden wie Stuhr, Weyhe oder Twistringen solche Beratungen entstehen. „Wir möchten, dass die Menschen uns überall möglichst einfach erreichen können. Denn gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen kann Entfernung ein großes Hindernis sein. So ist es beispielsweise für jemanden, der an Depressionen leidet, manchmal schon ein schwerer Schritt, sein Haus zu verlassen. Der kann dann nicht noch in die nächste Gemeinde fahren.“

Es ist weder Anmeldung noch Schwerbehindertenausweis nötig

Bisher wurde die Beratung in Bassum zweimal angeboten, doch niemand ist gekommen. „Wir sind wohl noch nicht so bekannt“, vermutet Eschweiler. Scheu müsse aber niemand haben. „Keiner muss sich vorher anmelden oder den Schwerbehindertenausweis vorlegen, um eine Beratung zu bekommen. Jeder hat Anspruch, der auf irgendeine Weise beeinträchtigt ist.“