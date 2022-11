Nur fünf öffentliche Toiletten in Bassum

Von: Fabian Pieper

Ein wenig versteckt hinterm Papageienkäfig liegt die öffentliche Toilette im Tierpark Petermoor. Das Dixi-Klo ist zwar barrierefrei, dafür allerdings nur zu den Öffnungszeiten des Tierparks erreichbar. © Fabian Pieper

Bürgermeister Christian Porsch skizziert den Ist-Zustand der öffentlichen Toiletten in Bassum. Sie sind nicht überall barrierefrei und nicht rund um die Uhr nutzbar.

Bassum – Wem in Bassum die Blase drückt, dem steht eine Handvoll öffentlicher Toiletten zur Verfügung. Doch das Angebot ist eingeschränkt, nicht überall rund um die Uhr oder barrierefrei nutzbar. Das weiß auch Bürgermeister Christian Porsch. Der Verwaltungschef skizziert auf Nachfrage der Kreiszeitung den Ist-Zustand der öffentlichen Toiletten in Bassum und was sich dort auf noch nicht absehbare Zeit ändern könnte.

Es gebe „immer mal wieder“ Fragen von Bürgern oder Besuchern, wo in der Stadt öffentliche Toiletten zu finden seien. Doch Porsch bezeichnet die Angelegenheit als „kniffliges Thema“. Denn die Vergangenheit habe gezeigt, dass frei zugängliche öffentliche Toiletten in Bassum nur bedingt funktionieren.

Der Bürgermeister verweist auf die alte Landwirtschaftsschule an der Mittelstraße. Dort, wo heute das Mütter-Kinder-Zentrum untergebracht ist, habe es früher eine Außentoilette gegeben. Die sei von der Stadt zu einer öffentlichen Toilette umfunktioniert worden. Dann schüttelt Porsch den Kopf: „Die ist aber nach einem halben Jahr so schweinisch hinterlassen worden, dass die Reinigungskräfte sich geweigert haben, dort weiter sauber zu machen. Und das will schon etwas heißen.“

Öffentliche Toilette im Rathaus ist die einzige im Stadtkern

Deshalb habe die Stadt die Toilette dort nach einigen Monaten wieder schließen müssen. Seitdem ist die öffentliche Toilette im Rathaus die einzige in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns; sie ist zwar barrierefrei, allerdings nur während der Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar.

Sie ist eine von insgesamt fünf Toiletten in Bassum, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine weitere Möglichkeit befindet sich im Bahnhofsgebäude und ist an das dortige Bistro angeschlossen. Auch dort ist die Toilette nur zu den Öffnungszeiten des Bistros nutzbar. Doch Porsch deutet an, dass sich dies bald ändern und die Toilette auch von außen begehbar sein könnte.

Je eine weitere Toilette in der Stadt befindet sich am Tierpark Petermoor sowie im Foyer des Hallenbads. Letztere ist ebenfalls nur dann erreichbar, wenn das Hallenbad geöffnet hat. Anders sieht es bei der Toilette am Tierpark aus, die rund um die Uhr benutzt werden kann. Dabei handelt es sich um ein barrierefreies Dixi-Klo. Damit müssen sich die Bassumer und Besucher derzeit noch begnügen. Wenn das neue Tierpflegergebäude irgendwann fertiggestellt ist, soll dort eine dauerhafte erreichbare Toilette ans Gebäude angeschlossen sein, erklärt Porsch. Die letzte öffentliche Toilette befindet sich ebenfalls in Form eines Dixis am Friedhof in Neubruchhausen.

Bürgermeister wünscht sich „die eine oder andere mehr“

Fünf öffentliche Toiletten für eine Stadt in der Größe Bassums, ist das ausreichend? „Ich wünsche mir schon die eine oder andere mehr“, gibt Porsch zu, hebt dann aber mahnend den Zeigefinger und schiebt nach: „Aber es ist schwierig. Vor allem, je weiter sie aus Bassum raus sind, desto weniger soziale Kontrolle ist da.“ Genau diese fehlende soziale Kontrolle sei es, die Schmutzfinken und Vandalen anziehe.

Der Kompromiss, für die Toiletten-Benutzung eine kleine Gebühr zu erheben, würde sich nach Angaben des Bürgermeisters kaum rechnen. Laut Porsch bedürfe es dafür einer „deutlich höheren Frequentierung als bei uns“.

In puncto Sauberkeit und Komfort hingegen müssten Benutzer kaum Abstriche machen: Einmal pro Woche würden die Toiletten durch Personal der Stadt gereinigt, erklärt Porsch. Wo es noch keine gibt, wolle er zudem prüfen lassen, ob sich Wickelmöglichkeiten für Eltern mit Kleinkindern installieren ließen. Doch vorerst soll es bei fünf öffentlichen Toiletten in Bassum bleiben.