Nordwohlde - Von Sabine Nölker. Von Schönheitswahn und wahrer Schönheit, wie Oma mit einer antiken Kiste verwechselt wurde und wie das alles mit einem leckeren Frühstück verbunden werden kann, erfuhren knapp 150 Frauen am Samstagvormittag im Gasthaus Zum Hombachtal. Die Vorsitzenden der Bassumer Landfrauen, Birgit Meyer-Borchers und Gisela Buschmann, hatten erneut ein unterhaltsames Frühstück organisiert.

Der Einakter „Na, wo hebbt ji denn de ole Schateken“ von Uschi Krämer wurde von Mariechen Dopmann als Hans, Thea Meineke als Tina, Edith Zimdars als Jörg und Christine Iburg als Emmi wunderbar umgesetzt. Sie demonstrierten ihrem Publikum, was passiert, wenn Oma ins Altenheim abgeholt werden soll, der Bote jedoch eine alte Kiste abholen möchte.

Antje Balters ist keine Unbekannte in der Region. Die 62-jährige Referentin, Autorin, Übersetzerin und Lektorin referierte aus ihrem Buch „Nur Engel dürfen dick sein“. In einer Zeit, in der das Aussehen besonders bei Frauen eine große Rolle spielt, war es ihr Anliegen, dass die Damen im Saal am Ende des Vormittags nach Hause gehen und sich sagen, „ich sehe gut aus!“ Den zwei Männern im Saal versprach sie „wertvolle Insider-Infos“.

Vor 100 Jahren, so Balters, gab es ein völlig anderes Schönheitsideal als heute. „Rundungen“ seien angesagt gewesen. „Eine wohlgenährte Frau war ein Erfolgsbeweis für ihren Mann“ und auch ein Fruchtbarkeitsbeweis gewesen.

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kam dann über Nacht die Änderung. Dünn sein war angesagt. Lange Beine, schmale Hüften, lange Haare und hohe Wangenknochen – „und das durchgehend von zwölf bis 80 Jahren war angesagt“. Doch wer wollte und will das? fragte Antje Balters. Und die Antwort der Referentin: Alle, die damit Geld verdienen. Auch Schönheitschirurgen und die Medien.

Im Durchschnitt wiegen Frauen 66 Kilogramm, und „Models 23 Prozent weniger“. Es gebe schon Zehnjährige, die unter Magersucht leiden. „In dem Alter sollen die Mädchen noch spielen und sich nicht zu Tode hungern.“ Balters fügt hinzu, „je unerreichbarer das Ideal, desto mehr Geld wird verdient.“ Deshalb gab sie den Rat, schon den Kindern immer wieder zu sagen, wie schön und toll sie sind. Beachtung und Anerkennung seien lebensnotwendig.

Doch wieso quälen sich Frauen mit Diäten, Minderwertigkeitsgefühlen und Ängsten, wenn sie glauben, nicht schön genug zu sein? Schuld an diesem Schlankheitswahn seien vier große Sehnsüchte. Nach Zugehörigkeit, erwählt zu werden, nach Sicherheit und Kontrolle sowie richtig und annehmbar zu sein. Dabei sei da schon einer, der jeden Menschen so annehme, wie er sei. Balters: „Gott liebt uns.“