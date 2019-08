Note 1,7 für syrischen Flüchtling

Mustapha Alouche ist stolz. Der Flüchtling aus Syrien hat eine zwei Semester umfassende universitäre Weiterbildung absolviert – und damit sein vierjähriges Pädagogik-Studium aus Syrien verbessert. Mit der Gesamtnote 1,7 hat der 54-Jährige die Prüfung der Universität Oldenburg abgeschlossen. Jetzt wünscht er sich nur eines: eine Arbeitsstelle.

VON ANKE SEIDEL

Bassum – Obwohl er und seine Familie das schwierige Schicksal einer lebensgefährlichen Flucht meistern mussten, hat Mustapha Alouche seinen Humor nicht verloren. Strahlend setzt er sich einen Hut in Deutschlandfarben auf den Kopf. Dann legt er stolz die Zertifikate der Universität Oldenburg vor. Mit der Gesamtnote 1,7 hat der 54-jährige Journalist aus Syrien eine zwei Semester umfassende universitäre Weiterbildung abgeschlossen – und damit sein vierjähriges Pädagogikstudium aus Syrien verbessert.

Jetzt wünscht sich der Vater einer zwölfjährigen Tochter nur eines: eine Arbeitsstelle. In einem Kindergarten kennt sich Mustapha Alouche, der mit Frau und Kind in Bassum lebt, bereits aus. Mehr als 200 Stunden umfasste sein Praktikum im Rentei-Kindergarten. Es gehörte zur Weiterbildung mit dem Titel „Pädagogische Kompetenz in der Migrationsgesellschaft“. Aber auch den Alltag in einem Pflegeheim kennt der Syrer gut, weil er drei Monate lang in einer Bassumer Seniorenresidenz mitgearbeitet hat – ehrenamtlich. „Ich könnte auch Sozialarbeit mit Flüchtlingen machen oder Projekte, ein Theaterstück für Erwachsene und Kinder vielleicht“, sagt Mustapha Alouche mit einem Lachen im Gesicht – und signalisiert, dass er bei einer neuen beruflichen Aufgabe ganz flexibel ist und viele Ideen hat.

Zwei Jahrzehnte hat Alouche in Syrien als Journalist gearbeitet, bis er sich vor rund vier Jahren zur Flucht gezwungen sah – um sein Leben sowie das seiner Frau und seiner Tochter zu retten. In der Tasche hatte er das Zertifikat eines vierjährigen Studiums in Tabiya – Pädagogik – an der Universität Damaskus. Die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusminister-Konferenz hat dieses Studium anerkannt.

Darauf aufbauend nahm Mustapha Alouche an der universitären Weiterbildung teil. Eine glatte Eins – Note 1,0 – erhielt er für Anwesenheit und mündliche Mitarbeit im Sommer- und im Wintersemester gleichermaßen. „Ich habe nie gefehlt“, erzählt er lachend. In der mündlichen Kommunikation erreichte er die Höchstpunktzahl von 25, im Bereich Leseverstehen und Grammatik 24 von 25 möglichen Punkten. Im Hörverstehen erzielte er 17,5 und in der Textproduktion 15 Punkte.

Gefordert war außerdem ein Referat, für das sich der Akademiker aus Syrien ein spezielles Thema auswählte: „Anton Semjonowitsch Makarenko und seine Kollektivpädagogik in der Gorki-Kolonie“. Semjonowitsch (1888 bis 1939) gilt als der bedeutendste Pädagoge der Sowjetunion. Die Dozenten bescheinigten ihm für diese Leistung die Note 1,7 – genauso für sein Exposé und seine Hausarbeit. Genau die schrieb der Flüchtling aus Syrien zum Thema „Hitlerjugend – Erziehung im Nationalsozialismus“. Diese Arbeit erläuterte er außerdem in einem Abschlusskolloquium in Form einer Einzelprüfung.

Mit seinen Qualifikationen hat sich der 54-Jährige schon beworben, aber bisher ohne den gewünschten Erfolg. „Die Arbeitgeber schauen wie Roboter“, sagt Alouche – und meint damit den starren Blick auf die Themen und Noten. Das Menschliche und die Motivation – den Wunsch, etwas zu bewegen – würden sie nicht ausreichend würdigen, sagt der Akademiker.

Seit drei Jahren und zehn Monaten lebt der 54-Jährige in Deutschland. „Ich kenne beide Kulturen – die syrische und die deutsche“, sagt er. Und hat festgestellt: „Natürlich ist sie in Deutschland ganz anders. Aber viele Leute leben hier alleine und sind traurig. Jeder geht auch einen anderen Weg.“

Dankbar ist er dafür, dass ihm und seiner Familie nach der Ankunft in Deutschland viele Menschen geholfen haben – und spricht von seinen „Bassumer Freunden“. Einige hätten sich aber nach der ersten Phase nicht mehr gemeldet. „Ich hätte mich gefreut, wenn der Kontakt weiter gegangen wäre“, sagt Mustapha Alouche – und hofft, bald Kontakt zu neuen Menschen zu haben: Arbeitgebern, die per E-Mail (aloshmostafa2@gmail.com) direkt Kontakt mit ihm aufnehmen können.