Nordwohlde ist voller Talente

Inge Evers hat das Amt der Ortsvorsteherin in jüngere Hände abgegeben

+ Die vielen Gespräche mit den Menschen wird Inge Evers am meisten vermissen. - Foto: Albrecht

Nordwohlde - Von Frauke Albrecht. Das Gespräch mit den Menschen wird Inge Evers wohl am meisten vermissen. Die 79-Jährige ist ein geselliger Typ und liebt es, ein kleines Schwätzchen zu halten. Eine Gabe, die ihr als Ortsvorsteherin bei Geburtstagen und Jubiläen sehr zugute kam. Nun hat sie das Amt in jüngere Hände abgegeben. Birgit Kattau ist die neue Ortsvorsteherin in Nordwohlde.

Die jüngste Weihnachtsfeier der Stadt für die Senioren aus Nordwohlde besuchte Inge Evers als Gast. Eine ganz neue Erfahrung, wie sie zugeben muss. Denn normalerweise ist sie die Entertainerin. Am liebsten erzählt sie Witze – sie kennt bestimmt 20 bis 30 auswendig – oder liest Geschichten vor. Ob auf Platt oder Hochdeutsch ist egal. Inge Evers beherrscht beides ausgezeichnet.

Vielen ist die rührige Nordwohlderin als Lektorin bekannt. „Das mache ich seit 47 Jahren.“ Andere kennen sie als „Rappelsnute“. Da nimmt sie zusammen mit Karin Bokelmann die Alltäglichkeiten aufs Korn. Inge Evers ist nicht auf den Mund gefallen.

Woher sie ihre Ideen nimmt? „Ausführlich Zeitung lesen und Nachrichten schauen.“

Auch das Dorfleben findet sich in den Geschichten wieder. Wobei da Fingerspitzengefühl gefragt sei. Schließlich möchte sie andere Menschen zum Lachen bringen und nicht verletzen.

Nordwohlde bietet eine Menge Stoff für Geschichten – in der Vergangenheit habe sich viel getan und zum „Glück viel zum Positiven“, freut sich Evers. Der Dorfladen sei ein echter Glücksfall für das Dorf. „Ich bin treue Kundin und hoffe, dass es viele ebenso halten“, geht sie mit gutem Beispiel voran.

„Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es alles in Nordwohlde. Wir hatten zwei Kolonialwarenläden, einen Schlachter, einen Frisör, einen Bäcker und eine Schmiede“, erinnert sie sich. Irgendwann gab es nicht mal mehr den Laden.

Mittlerweile ist das Leben in den Ort zurückgekehrt. „Wichtig sind auch die Schule und der Kindergarten.“ Dass die Einrichtung nun um eine Krippe erweitert wird, freut Evers besonders. Sie wünscht sich, dass auch zukünftig junge Familien nach Nordwohlde ziehen und bedauert, dass es nicht gelungen sei, Flächen für neue Baugebiete auszuweisen.

Noch ist ihr aber nicht bange um ihre Ortschaft. Erfreulicherweise ginge es mit der Dorfgemeinschaft bergauf. „Einige Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Menschen, die hierher ziehen, zwar gerne in Nordwohlde wohnen, aber ansonsten in Ruhe gelassen werden möchten.“ Der Dörfliche Weihnachtsmarkt habe das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Viele hätten sich daran beteiligt. „Ich wusste gar nicht, wieviele Talente wir hier haben – fantastisch“, ist Evers begeistert.

Sie wohnt seit 50 Jahren in dem kleinen Ort, ihr Mann, viele Jahre Hausmeister und Küster der Kirchengemeinde, besaß eine Hofstelle. Er war es auch, der vor ihr das Amt des Ortsvorstehers inne hatte. „Nach seinem Tod wollte das keiner machen. Da ich Heino immer unterstützt hatte, wurde ich gefragt“, erinnert sich Evers. Sie sagte zu.

Das Ehrenamt habe ihr immer Spaß gemacht. „Ich hatte nie Probleme.“ Einmal habe sie einen nicht ganz so freundlichen Brief bekommen zum Thema Straßenausbau. „Irrtümlicherweise glauben viele, dass wir Ortsvorsteher darüber entscheiden, welche Straße ausgebaut wird und welche nicht“, sagt Evers. „Tun wir aber nicht. Das macht die Politik. Wir hatten nur die Aufgabe, regelmäßig den Zustand der Straßen zu kontrollieren und die Daten an die Verwaltung weiterzugeben.“ Die Kontrolle hat mittlerweile der Bauhof übernommen.

Höhepunkt ihrer neunjährigen Amtszeit war der Ausbau des lang ersehnten Radwegs von Nordwohlde nach Syke. „Für die Verbindung haben wir lange gekämpft.“

Und auch der Bau der Sporthalle stimmt sie optimistisch. Eine weitere gute Nachricht: Nordwohlde bekommt wieder eine Pastorin.

Evers: „Wenn ich so nachdenke, gibt es nichts, was mir hier fehlt.“