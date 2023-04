Nordwohlde: Mütter und Großmütter schneidern Kostüme für Grundschul-Musical

Von: Ute Schiermeyer

In der Pausenhalle der Grundschule Nordwohlde entstehen tierische Kostüme für die Aufführung des Musicals „Tuishi pamoja“ im Juni. © Ute Schiermeyer

Die Grundschule Nordwohlde führt im Juni ein großes Musical auf. Die Kostüme dafür fertigen derzeit Mütter und Großmütter an.

Nordwohlde – Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Und so kam es, dass die Pausenhalle der Bassumer Grundschule Nordwohlde am Dienstagnachmittag kurzerhand zu einer Schneiderwerkstatt umfunktioniert wurde. Mütter und Großmütter nähten in einer großen Gemeinschaftsaktion fast 70 Kostüme für eine Musicalaufführung ihrer Kinder.

Die Grundschule Nordwohlde wird zur Nähstube für Kostüme für ein Musical

Die Nähmaschinen surrten um die Wette, als die 18 Mütter und zwei Großmütter voller Elan ihren Aufgaben nachgingen. An einem großen Zuschneidetisch schnitten einige Frauen die Stoffe im Giraffen-, Löwen- und Erdmännchenlook zu. Andere saßen an ihren Nähmaschinen und fertigten daraus die Kostüme. Hierbei mussten die Kleidergrößen der jeweiligen Kinder und natürlich die Rollenverteilung im bevorstehenden Musical beachtet werden. Allein 33 Giraffenkostüme entstanden so am Dienstag. Dazu gab es Beinstulpen und Ohren zu fertigen. In einer weiteren Aktion sollen später die Zebrakostüme geschneidert werden.

„Tuishi pamoja“ soll am 9. Juni zweimal in der Sporthalle in Nordwohlde aufgeführt werden. Der Titel des Musicals ist Swahili und bedeutet „Wir wollen zusammen leben“. In dem Musical von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte geht es um Freundschaft. Ein Thema, das Grundschulkinder immer berührt. Ein kleines Zebra und ein Giraffenkind werfen die Vorurteile ihrer Herden über den Haufen und werden Freunde. Neben Giraffen und Zebras kommen hierbei noch drei Erdmännchen zu Wort, die das Geschehen auf der Bühne kommentieren. Sechs Löwen bringen unerwartete Spannung ins Spiel.

Die Proben für die Aufführungen im Juni laufen bereits seit Januar, mittlerweile auf Hochtouren. Beinahe jeden Tag wird in kleinen Gruppen geprobt. Alle 72 Kinder der Grundschule sind an der Aufführung beteiligt, da gibt es einiges einzustudieren. Neben Gesang im Chor oder als Solisten, studieren die Erst- bis Viertklässler auch Akrobatik ein.

Musical „Tuishi pamoja“ ist ein Großprojekt für die gesamte Grundschule Nordwohlde

„Es ist eine große Sache für die Kinder. Sie haben zum Teil sehr lange Texte zu lernen“, berichtet Musiklehrerin Susanne Klein. „Das bringt die Kinder total voran. Sie werden so mutig und auch selbstbewusst dadurch,“ ist Klein überzeugt und ergänzt: „Außerdem haben die Kinder viel Spaß. Sie wollen immerzu proben.“

Susanne Klein und Laura Guevara leiten als Musiklehrerinnen das Projekt federführend, aber auch die anderen Lehrkräfte sind emsig an den Proben in ihren Klassen beteiligt. Es sei ein Projekt von und mit der ganzen Schule, so Klein. Für den Bau der großen Bühne ist Hausmeister Cord Böse verantwortlich, der sich laut Klein sehr stark einbringe. „Und auch der Förderverein unterstützt uns großartig. Er hat die Texthefte gekauft. Jedes Kind hat ein eigenes Textheft“, freut sich die Lehrerin. Zahlreiche Eltern werden am Tag der Vorstellung das Schminken der Darsteller übernehmen sowie für ein Fingerfood-Büfett sorgen.

Aufgeführt wird das Musical „Tuishi pamoja“ am 9. Juni um 10 Uhr für die für die Kinder der Grundschule Petermoor und die Vorschulkinder der Kita Arche Noah. Am Nachmittag um 17 Uhr sind dann alle eingeladen, in die Sporthalle zu kommen.