Nordischnet lässt Boden untersuchen

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Im Bereich Wagenfeld, Hemsloh, Rehden und Barver ist aktuell ein spezielles Messfahrzeug unterwegs. Das gehört zur Firma Nordischnet, die die Breitbandversorgung im Landkreis Diepholz realisiert. Mit dem Fahrzeug wird die Bodenbeschaffenheit überprüft – eine elementare Voraussetzung für die Bauarbeiten. „Das Fahrzeug misst die Oberflächenstuktur per Kamera“, erklärt Claudia Pelzl, Projektleiterin von Nordischnet. „Dadurch lassen sich die Kosten für die Glasfaserverlegung genauer planen.“

So geben die Aufnahmen beispielsweise Aufschluss, ob Gehwege hochgenommen werden müssen.

Wer also einen schwarzen Skoda Fabia mit der Beklebung „Glasfaser kommt –– nordischnet“ und dem Logo des beauftragten Planungsbüros „WiR Solutions“ sieht, erlebe die Planung der Infrastruktur hautnah mit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei bestehe kein Grund zur Sorge um die eigenen Daten: Die von der Kamera auf dem Dach erfassten Bilder würden nur für die Kartierung der Oberflächen verwendet und der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) entsprechend behandelt. Binnen 48 Stunden nach der Verarbeitung werden die Bilder wieder gelöscht, heißt es.

„Dort, wo wir Bahnschienen unterqueren müssen, brauchen wir eine Genehmigung der Deutschen Bahn“, beschreibt auch Hannes Mahrenholtz, Projektleiter der GVG Glasfaser, eine Vorgabe.

Außerdem könne – aller gründlichen Vorbereitung zum Trotz – im Tiefbau immer etwas dazwischen kommen: „Und wenn es nur Bodenfrost ist.“

Vorgesehen sei, neben dem Bereich Wagenfeld auch in den Außenbereichen von Bassum und Syke – ebenfalls weiße Flecken – mit den vorbereitenden Arbeiten zu beginnen.

Es ist ein Projekt mit historischer Bedeutung – vergleichbar mit der Elektrifizierung der Häuser im Landkreis vor rund 100 Jahren. „Oder mit der Verlegung von Wasserleitungen“, nennt Mahrenholtz einen weiteren Vergleich. Unter dem Motto „Zugang zur Zukunft“ entwickelt, betreibt und vermarktet die GVG Glasfasernetze in unterversorgten Regionen – bis in in die Häuser. Nordischnet ist die Marke des Unternehmens und hat in Bassum das bundesweit dritte Büro errichtet. Es ist montags bis freitags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bürger aus den 15 Kommunen im Kreis kennen Nordischnet bereits aus den örtlichen Versammlungen, bei denen das Projekt vorgestellt worden war – insgesamt bei mehr als 20 solcher Zusammenkünfte. Mehr als 123 Millionen Euro – Fördergelder des Landes und des Bundes eingeschlossen – investiert der Landkreis Diepholz in die neue Infrastruktur. Betreiben wird er das Netz jedoch nicht selbst, sondern verpachtet es an die GVG Glasfaser.

Und die Resonanz auf ihre Marke Nordischnet? „Wir haben bei rund 6 000 Haushalten angefragt“, antwortet Hannes Mahrenholtz zum Status quo. In den unterversorgten Gebieten, den sogenannten weißen Flecken, hätten 70 Prozent der Bürger Anschluss-Interesse bekundet. Einige Geschäftskunden würden dringend darauf warten. Denn schnelle Erreichbarkeit sei ein enormer Wettbewerbsvorteil.

„In den schwarzen Flecken waren es fünfzig Prozent“, nennt der Projektleiter eine weitere Größenordnung von Interessierten. Doch wann sie die neue Leistung von bis zu 500 Mbit/s nutzen können, steht noch nicht genau fest. Zurzeit laufe die Feinplanung des Netzes. Realistisch seien wohl „zwei Jahre plus X“, denn das Mammut-Projekt sei mit zahlreichen Vorgaben und Unwägbarkeiten verknüpft.