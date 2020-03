AWG schließt Wertstoffhöfe: „Nicht mehr tragbar für Besucher und Mitarbeiter“

Sulingen/Bassum - Bernd Knöfler aus Freistatt stand Mittwochmittag am Wertstoffhof im Sulinger Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld vor verschlossenen Toren. „Nachvollziehbar”, formulierte er mit Blick auf die Hinweisschilder im Zufahrtsbereich. Der Freistätter habe sich extra Auto und Anhänger geliehen, das Auto bis unter das Dach und den Anhänger bis unter die Plane mit aussortiertem Gerümpel beladen. Jetzt könne er den Nachmittag mit dem Ausladen und der Zwischenlagerung verbringen. „Auto und Anhänger muss ich heute zurückgeben. Wer weiß, wann ich sie mir wieder ausleihen kann.“

So wie Knöffler erging es auch einigen anderen Kunden in Bassum, die am Mittwoch versuchten, ihre Grünabfälle beim Entsorgungszentrum der Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) loszuwerden – und das, obwohl das Unternehmen über mehrere Kanäle kommuniziert hatte, dass die Wertstoffhöfe ab Mittwoch geschlossen sind.

Doch der große Andrang blieb aus. „Es waren etwa 20 Leute hier“, berichtet Betriebsleiterin Tanja Seidler. „Niemand hat deswegen Ärger gemacht. Die meisten zeigen Verständnis.“ Dafür gibt es viele Anrufe. Aber auch dabei überwiege die Unsicherheit, nicht der Ärger. „Die Leute stellen allgemeine Fragen, wollen zum Beispiel wissen, wo sie denn jetzt hingehen sollen und wann wir wieder aufmachen.“

Alle acht Wertstoffhöfe der AWG im Landkreis Diepholz geschlossen

Die vier großen und vier kleinen Wertstoffhöfe der AWG im Landkreis Diepholz bleiben diese und auch nächste Woche noch geschlossen. „Wir haben über Facebook viel Verständnis dafür geerntet“, erklärt Pressesprecher Dominik Albrecht. „Andere wollten wissen, wo sie denn nun mit ihrem Grünabfall hinsollen, da ja auch keine Osterfeuer stattfinden.“ Den Gartenbesitzern rät Geschäftsführer Andreas Nieweler: „Lassen Sie den Grünabfall erstmal im Garten, packen Sie ihn in die Bio-Tonne oder in Säcke, die Sie in der Garage aufbewahren.“ Dann müssen sich die Leute in Geduld fassen, bis die Abnahmestellen wieder öffnen. „Den Anspruch ,Ich muss das jetzt alles sofort loswerden’ müssen wir in der derzeitigen Situation ablegen. Wir appellieren da auch an die Vernunft und das Verständnis der Menschen“, so Nieweler.

Für Betriebe hat er eine gute Nachricht: „Für Gewerbe wickeln wir die Entsorgung von Grünabfällen weiterhin ab. Aber nur in Bassum und nur so lange, wie wir das vertreten können.“

Erneute Öffnung der Wertstoffhöfe während Corona-Krise noch ungeklärt

Wann die Wertstoffhöfe wieder öffnen, wird noch geklärt. „Wir werden darüber im Organisationsteam sprechen“, erklärt Nieweler. Doch wenn es so weit ist, soll es eine kontrollierte Wiedereröffnung sein, damit es nicht solche Szenen gibt, wie in den vergangenen Tagen.

Denn da sei die Situation „nicht mehr tragbar, nicht mehr zumutbar für Besucher und Mitarbeiter gewesen“, fasst es Nieweler zusammen. Ein regelrechter Run auf die Wertstoffhöfe sei losgebrochen, die die AWG eigentlich so lange wie möglich offen halten wollte.

Ob es nun an der Witterung liegt, oder daran, dass viele Leute zu Hause bleiben und sich im Garten austoben, bleibt ungeklärt. Fakt sei jedoch, „dass wir in Bassum und Melchiorshausen, wo wir sonst bis zu 350 Anlieferungen pro Tag haben, am Dienstag die 500-Marke gerissen haben. Da war kein geordneter Betrieb mehr möglich. Die Leute kamen teils mit kleinen Kindern und alten Leuten in den Autos.“ Darum zog die AWG – wie übrigens Unternehmen in anderen Kommunen schon vorher – die Reißleine. Die Mitarbeiter, die sonst auf den Höfen anzutreffen sind, sitzen nun meist an den Info-Telefonen, um den Leuten die Lage zu erklären.

AWG will Müllabfuhr im Kreis Diepholz aufrecht halten

Doch das Unternehmen hat auch andere Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen von Corona so gering wie möglich zu halten. So hat die AWG beispielsweise 50 Prozent der Verwaltung aller Abteilungen ins Home Office geschickt. Nächste Woche kommen sie wieder, dann geht die aktuelle Belegschaft. „Unser oberstes Ziel ist es, die Abfuhr aufrechtzuerhalten“, betont Andreas Nieweler. „Das umfasst Rest- und Bioabfall, Verpackung und Papier. Bisher gelingt uns das.“ Auch der Fuhrpark laufe ohne Einschränkungen.

Sollten jedoch irgendwann 30 oder 40 Prozent der Fahrer plötzlich ausfallen, müssten Prioritäten gesetzt werden. „Dann würden wir zunächst Rest- und Bioabfall abfahren.“