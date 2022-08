Newcountry ist Pop

Von: Anika Seebacher

Gemeinsam mit Künstlerin Ann Doka (vorne links) freuen sich Claudia Voss sowie Martin Freye (hinten links) und Johannes Bak auf das Konzert in der Freudenburg. © Anika Seebacher

Gartenkultur-Musikfestival: Ann Doka tritt in Bassum auf.

Bassum – Einen Hauch Nashville bringt die Künstlerin Ann Doka mit ihrer Band nach Bassum. Bei ihrem Auftritt am Samstag, 20. August, an der Konzertmuschel der Freudenburg spielt die Gruppe modernen und ehrlichen Songwriter-Pop aus dem Newcountry-Bereich. So nennt die mehrfach ausgezeichnete Musikerin Ann Doka ihren Stil. „Ich vermeide das Wort Country“, erklärt sie. Ihre Erfahrung habe gezeigt, dass Country unterschwellig negativ behaftet sei. „Die Leute denken an Cowboystiefel und Saloons“, sagt die 42-jährige Sängerin. Das werde ihrer Musik aber nicht gerecht.

Ehrlicher Songwriter Pop aus dem Newcountry-Bereich

Die gebürtige Hessin lebt seit sieben Jahren in Stuhr und schwärmt von ihrer Wahlheimat: „Ich bin geblieben, weil es so schön ist.“ Auch die Bassumer Freudenburg gefällt ihr auf den ersten Blick. „Toll, dass ich auf dieser Bühne auftreten darf“, bedankt sie sich bei Claudia Voss, Kulturbeauftragte der Stadt Bassum.

Mit dem Open-Air-Konzert an der Freudenburg startet Bassum nicht nur in die zweite Jahreshälfte der Veranstaltungen, sondern steigt zudem ins Gartenkultur-Musikfestival ein, zu dem insgesamt drei Konzerte im Bassumer Raum gehören.

Die selbst geschriebenen Lieder erzählen Geschichten

Ann Doka wird von Claudio Betjemann (Bass), Martin Olding (E-Gitarre) und Niklas Herzog (Drums) unterstützt. „Wir passen nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich gut zusammen“, sagt die Sängerin über die Gruppe. Das werde das Publikum in Bassum live erleben, verspricht sie einen Abend, an dem sie mit selbst geschriebenen Liedern Geschichten erzählt – und auch deren Entstehung nicht verheimlicht. „Ich schreibe über eigene Erlebnisse, aber auch von Dingen, die mir erzählt werden“, erläutert die leidenschaftliche Livemusikerin den Hintergrund ihrer Texte.

Jüngst erschien Ann Dokas drittes Studioalbum in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Jonathan Rice. „House of Change“ ist während der Corona-Zeit entstanden, Produktionsort war zum Großteil Nashville. Allerdings habe sie sich später online zugeschaltet, als das Reisen wegen der Pandemie untersagt war. Ihre Gesangsspuren habe sie daraufhin im heimischen Studio aufgenommen. „So hatte ich mir das zwar nicht vorgestellt, aber es blieb mehr Zeit, sich über die Texte Gedanken zu machen“, gibt Ann Doka zu, dass sie ohne Zeitdruck mehr Feinarbeit habe leisten können.

Von rockig bis sehnsuchtsvoll

Der Name, der auf ein psychologisches Modell für Veränderungsprozesse zurückgeht, habe für sie eine besondere Bedeutung, sagt die deutsche Singer-Songwriterin. In den vergangenen Jahren habe sich in ihrem Leben viel verändert und sie habe gelernt, dass man Veränderungen akzeptieren müsse. Daher bewegen sich die neuen Lieder zwischen Tradition und Aufbruch. Neben den Titeln vom aktuellen Album, von rockig bis sehnsuchtsvoll, werden sicherlich auch ältere Lieder zu hören sein.

Der Eintritt ist frei

Während Ann Doka und ihre Band für den musikalischen Teil verantwortlich zeichnen, sorgt die Bassumer Wirtegemeinschaft für ausreichend Sitzmöglichkeiten, Essen und Trinken. Solange es keine Unwetterwarnung gebe, wird das Konzert stattfinden, sagt Claudia Voss mit Blick auf die Örtlichkeiten.

Einlass

Das Konzert von Ann Doka & Band an der Freudenburg am Samstag, 20. August, kostet keinen Eintritt. Einlass ist ab 19 Uhr, die Band spielt ab 20 Uhr.