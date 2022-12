Neue Mahlsteine für die Mühle in Neubruchhausen

Von: Gregor Hühne

Jahreshöhepunkt: Auf die Anlieferung der Mühlsteine freuen sich (v.l.) Florian Butt, Georg Schröder, Maik Dannemann und Holger Rullhusen vom Mühlenverein Neubruchhausen seit knapp einem halben Jahr. © Gregor Hühne

Sie sind „das Herz der Mühle“.

Neubruchhausen – Auf diesen Moment haben die Mitglieder des Mühlenvereins Neubruchhausen sehnlichst gewartet: Kürzlich wurden die beiden neuen Mahlsteine geliefert. Sie sind „das Herz der Mühle“, sagt Florian Butt und strahlt dabei über beide Ohren. „Heute ist ein richtiges Highlight! Der ganze Verein hat darauf hin gefiebert“, pflichtet ihm der erste Vorsitzende Holger Rullhusen bei.

Seit rund einem halben Jahr warteten sie auf die Speziallieferung aus den Niederlanden.

Rund 7 000 Euro kosten die zwei großen Steine inklusive Anlieferung und Einbau. Sie sind unverzichtbar für den Betrieb der Mühle, denn ohne sie können keine Getreidekerne verarbeitet werden. „Die neuen Mahlsteine sind unsere Schmuckstücke. Bis Pfingstmontag wollen wir nun die Mühle mahlend demonstrieren“, kündigt Butt den nächsten Meilenstein des Vereins an.

„Der alte Mühlenstein hatte einen Riss“, sagt der ehrenamtliche Helfer Georg Schröder. „Bei dem Gewicht und dazu rotierend bricht das irgendwann und fällt dann raus“, warnt er.

So funktioniert‘s

Die Technik hinter den Mühlensteinen funktioniert wie folgt: Ein Bodenmahlstein (960 Kilogramm) ist horizontal befestigt. Über eine Welle angetrieben rotiert später der zweite Mahlstein, der sogenannte Läufer. Der befindet sich final im 90-Grad-Winkel auf dem am Boden liegenden Mahlstein. Der seitliche Läuferstein ist 1600 Kilogramm schwer.

Ganz genau kennt sich Florian Butt in der Technik der Mühle aus. Der gelernte Müller liebt das Handwerk und ist ein leidenschaftlicher Tüftler. Unzählige Stunden hat er bereits an Arbeit in das Vorhaben gesteckt.

Sobald die Mahlsteine installiert sind, geht es wie folgt weiter: Das Mahlgut läuft auf den Rillen und fällt in ein Loch auf den Boden und durch eine Mehlsortiermaschine. Heraus kommen grobe, mittlere und feine Körner. Das Grobe gelangt zurück auf den Mahlstein und wird erneut bearbeitet. Das Mittlere wird zu Grieß und das Feine zu Mehl, erklärt Butt. Der 36-Jährige beschäftig sich „solange ich denken kann mit der Müllerei“. Die Schalenteile werden zudem zu Tierfutter oder Weizenkleie weiter verarbeitet.

„Wir haben im Grunde von null an angefangen“

Doch das ist längst nicht alles. In einem hergerichteten Bereich unter dem Dach der Mühle liegt ein großer Fundus an Technik und Teilen sauber sortiert. Dort könnte später einmal ein Ausstellungsraum entstehen.

Georg Schröder zeigt ein weiteres Herzstück der Mühle: den Antriebsraum. „Wir sind keine Wassermühle mehr, sondern eine Elektromühle“, sagt er. In den 1920er-Jahren kam ein Deutz-Diesel-Motor in die Mühle. Später ein Herforder Elektromotor (Baujahr 1933). „Die komplette Mühle wird später über eine Welle angetrieben“, kündigt Butt an.

Allein für die Restaurierung des Antriebs haben die Vereinsmitglieder viel Zeit investiert. „Bei 1600 Stunden habe ich aufgehört zu zählen“, sagt Schröder. Der Beginn der Arbeiten war im Frühjahr 2016. Dazu sagt Butt nicht ohne Stolz: „Wir haben im Grunde von null an angefangen. Es war alles leer. Wir haben alles zusammengesammelt und zusammengebastelt.“

„Der Läufer“ ist einer der zwei neuen Mahlsteine. Er wiegt 1600 Kilogramm und mahlt im rechten Winkel auf dem Bodenstein, der 960 Kilogramm auf die Waage bringt. © -

In diesem Jahr ist eine ganze Menge passiert, erinnert Butt: eine neue Fassade, Decken isoliert, Elektro installiert, Innenausbau und Kleinigkeiten. „Vieles! Man weiß es gar nicht mehr alles.“

200 000 Euro an Geldspenden

Dabei lobt Rullhusen das „supertolle Team“ sowie die Mitglieder und Spender wie die Avacon und die Stadt Bassum. Ohne die sei die Mühlensanierung gar nicht möglich. Rund 200 000 Euro an Geldspenden seien bisher eingegangen. „Unbezahlbar“ sei zudem die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder, betont Rullhusen.

Doch auch die Nachbarschaft sei enorm wichtig, erinnert Butt: „Die kommen, wenn man Hilfe braucht.“ Beispielsweise half vor Kurzem ein Bauer mit einem Teleskoplader aus, als der Verein Transporthilfe brauchte.

Bei der Gelegenheit wirbt Holger Rullhusen erneut für das Buch „Die Wassermühle in Neubruchhausen“. Das sei „für jeden, der sich für Geschichte und Mühlen interessiert.“ Er hat das Buch zusammen mit Florian Butt geschrieben. Es kostet 17,30 Euro und das ist kein Zufall, denn die Mühle in Neubruchhausen wurde in ihrer Urform bereits im Jahr 1730 gebaut.

Außerdem gibt es zwei Chroniken von Neubruchhausen. Die erste (29,50 Euro) dauerte 20 Jahre in ihrer Entstehung. Die zweite (25 Euro) nur noch acht Jahre. „Wir arbeiten jetzt an der Dritten und haben sogar Material für einen vierten Band“, sagt Rullhusen. Zwei Neuzugänge helfen beim Schreiben. „Das hilft uns sehr“, so Rullhusen über die Chronik-Arbeit. Erhältlich sind sie an allen bekannten Verkaufsstellen.