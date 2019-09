Tag der Regionen: Wie fühlt sich eine Fahrt auf dem E-Scooter an?

Am Sonntag im Park der Freudenburg in Bassum

+ © Wolfgang Defort Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter – und natürlich zahlreiche Besucher. © Wolfgang Defort

E-Scooter sind im Augenblick auf zahlreichen Straßen unterwegs. Auch im Kreis Diepholz wurden schon einige gesichtet – leider auch mit Fahrern, die aufgrund ihres Alkoholpegels nichts mehr am Lenker zu suchen hatten, berichtet Polizeipressesprecher Thomas Gissing. Doch wo darf man überhaupt mit so einem E-Scooter fahren? Worauf sollte man achten? Und wie fühlt sich eine Fahrt auf solch einem Gerät an? All diese Fragen werden beim Tag der Regionen am kommenden Sonntag an der Freudenburg geklärt.