Neues Leben im Alten Amtshof in Sicht - doch erst wird umgebaut

Hüttenzauber wird verlegt

+ © Kreykenbohm Deichmann hat im Oktober Bassum verlassen. Jetzt scheinen Nachfolger gefunden zu sein. © Kreykenbohm

Bassum - Der Alte Amtshof in Bassum schnuppert zum Beginn des Winters Frühlingsluft: Laut Aussage von Helmut Lührs, Geschäftsführer von Lührs Immobilien, seien die Leerstände in dem Gebäude weg. „Aber bevor die Läden einziehen können, müssen wir noch Umbauarbeiten vornehmen, die etwas umfangreicher sind. So müssen beispielsweise Trennwände herausgenommen werden“, so Lührs auf Nachfrage. Eigentlich hätten diese Umbauarbeiten schon beginnen sollen. Wann sie letztendlich starten, sei noch nicht klar.